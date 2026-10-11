Autun réunit 65 acteurs pour l’emploi et la formation le 15 octobre

À Autun, la Grande Odyssée des Métiers et de l’Emploi réunira 65 acteurs le jeudi 15 octobre. Organisée par le CILEF avec le CIO d’Autun, cette rencontre se déroulera de 9h00 à 18h00 au Parc des Expositions de l’EDUEN. L’accès sera gratuit et ouvert à tous.



Entreprises, organismes de formation, lycées, CFPPA et partenaires de l’emploi et de l’inclusion participeront à cette journée. Leur présence doit permettre aux visiteurs de mieux identifier les secteurs d’activité et les possibilités proposées sur le territoire. Le rendez-vous vise également à rapprocher les publics des professionnels et des structures spécialisées.

Emploi, formation et orientation

La journée permettra de découvrir différents métiers et d’échanger directement avec des professionnels. Les visiteurs pourront aussi obtenir des informations sur les formations, les parcours d’orientation et les dispositifs d’accompagnement existants.



L’événement a également pour vocation de faciliter l’accès à des opportunités concrètes. Les participants pourront ainsi se renseigner sur des offres d’emploi, de stage ou d’alternance. La diversité des structures présentes doit permettre de répondre à des profils et à des projets différents, qu’il s’agisse d’une recherche d’emploi, d’une évolution professionnelle ou d’un choix de formation.