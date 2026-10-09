La cérémonie s’est tenue en présence d’Olivier David, maire de Baisieux ; de Franck Huyghe, directeur de l’agence Flandres d’ICF Habitat ; de Valérie Bignon, directrice générale d’ICF Habitat Social ; de Delphine Rouxel, directrice nationale du développement d’Office Santé ; de Maxime Maton, président du directoire de MBC ; de Pierre DEFOSSEZ, responsable valorisation immobilière de SNCF Immobilier ; ainsi que des représentants du conseil municipal de Baisieux, de la Métropole Européenne de Lille, d’Action Logement Hauts-de-France, de SNCF Immobilier et de SNCF Gares & Connexions.

Une friche ferroviaire qui devient le cœur d’une nouvelle centralité

Le projet redonne vie à un foncier ferroviaire désaffecté, au pied de la gare de Baisieux. Coordonné par SNCF Immobilier, la démolition de l’ancienne halle par SNCF Réseau fin 2024 a permis ensuite à ICF Habitat, la filiale logement historique du Groupe SNCF, d’acquérir le terrain en avril 2025 afin d’y construire logements et commerces qui viendront s’ajouter aux locaux commerciaux déjà rendus disponibles dans la gare par SNCF Gares & Connexions. Une opération, fruit de plusieurs années de coopération entre les différentes expertises du Groupe SNCF, qui illustre sa capacité à valoriser le foncier ferroviaire pour produire du logement social sur un territoire en tension, en collaboration étroite avec les collectivités. En effet, le projet permet ainsi de répondre aux enjeux locaux de la commune de Baisieux et de la Métropole Européenne de Lille, qui souhaitaient créer une nouvelle centralité autour du quartier de la gare qui permet aux habitants de rejoindre Lille en seulement 17 minutes grâce au TER Hauts-de-France. C’est également dans le cadre de ce partenariat de confiance qu’une partie du terrain sera d’ailleurs cédée à la Métropole, qui y aménagera une place publique et du stationnement.