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Banook vient d’inaugurer son futur siège social à Nancy

Banook, spécialisée dans les services scientifiques destinés aux essais cliniques de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies, vient d’inaugurer son futur siège social à Nancy dans le bâtiment historique de l’ancien site de négoce en charbon Kronberg à l’angle de la rue Charles III et du boulevard Lobau. 

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© Banook. Le groupe Banook vient d’inaugurer son futur siège social à Nancy dans le bâtiment historique de l’ancien site de négoce en charbon Kronberg.

© Banook. Le groupe Banook vient d’inaugurer son futur siège social à Nancy dans le bâtiment historique de l’ancien site de négoce en charbon Kronberg.

Par Emmanuel Varrier
Les Tablettes Lorraines
Publié le 21 juillet 2026 - Mis à jour le 21 juillet 2026

Nouveau siège social pour Banook à Nancy ! Le spécialiste des services centralisés pour les essais cliniques vient d’inaugurer, fin juin, son futur siège social à Nancy. 

Près de 2 000 m² au cœur d’un bâtiment historique de la cité ducale, l’ancien site de négoce en charbon Kronberg à l’angle de la rue Charles III et du boulevard Lobau. 

Ce nouveau siège social entend accompagner les ambitions internationales du groupe. Après plusieurs croissances externes stratégiques : rachat des Allemands de chez Nabios Gmbh en 2021, de Keosys à Nantes de B.Research en Australie en 2024 et l’année dernière des Belges de chez Fluidda, le groupe fondé en 1999 à Nancy entend poursuivre son développement.

Objectif affiché : continuer à accompagner les progrès de la recherche et de la santé à l’échelle mondiale. 

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