Banook vient d’inaugurer son futur siège social à Nancy

Nouveau siège social pour Banook à Nancy ! Le spécialiste des services centralisés pour les essais cliniques vient d’inaugurer, fin juin, son futur siège social à Nancy.

Près de 2 000 m² au cœur d’un bâtiment historique de la cité ducale, l’ancien site de négoce en charbon Kronberg à l’angle de la rue Charles III et du boulevard Lobau.

Ce nouveau siège social entend accompagner les ambitions internationales du groupe. Après plusieurs croissances externes stratégiques : rachat des Allemands de chez Nabios Gmbh en 2021, de Keosys à Nantes de B.Research en Australie en 2024 et l’année dernière des Belges de chez Fluidda, le groupe fondé en 1999 à Nancy entend poursuivre son développement.

Objectif affiché : continuer à accompagner les progrès de la recherche et de la santé à l’échelle mondiale.