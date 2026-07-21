Wall Street clôture en hausse, les semi-conducteurs en tête de file

La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, stimulée par l'enthousiasme autour des grands noms des semi-conducteurs et par des résultats d'entreprises meilleurs qu'attendu, reléguant au second plan les incertitudes géopolitiques.

Le Dow Jones a progressé de 0,74%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - a gagné 1,29% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,89%.

"On assiste à un vaste rebond lié à l'appétit pour le risque" porté notamment par "les semi-conducteurs", résume Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le secteur a traversé des périodes de turbulences ces derniers mois, plombé par les inquiétudes autour des investissements massifs consacrés à l'intelligence artificielle (IA) et à leur rentabilité.

"Mais le marché semble prêt à tenter une nouvelle fois de relancer les valeurs du secteur", remarque Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Dans ce contexte, le mastodonte Nvidia a gagné 1,97%, Broadcom s'est octroyé 2,21%, AMD s'est envolé de 8,11% et Micron de 12,17%.

La place américaine a également été soutenue par de bonnes nouvelles côté entreprises, alors que la saison des résultats du deuxième trimestre bat son plein, observe auprès de l'AFP Sam Stovall, analyste chez CFRA.

Le constructeur automobile General Motors (GM) a ainsi été recherché (+4,89% à 79,51 dollars) après avoir relevé mardi plusieurs prévisions annuelles, malgré des charges dans l'électrique.

Le conglomérat industriel 3M (Scotch, Post-it) a lui bondi de 7,33% à 170,77 dollars, profitant d'une dynamique similaire. A l'issue d'un trimestre supérieur aux attentes, il a revu à la hausse ses perspectives pour l'exercice fiscal complet.

"Wall Street s'attend à ce que les résultats continuent de surprendre positivement", note Sam Stovall.

Pétrole

Alphabet - maison mère de Google - et le spécialiste des véhicules électriques Tesla doivent publier leurs performances financières mercredi. Le géant des microprocesseurs Intel suivra jeudi.

"Le secteur technologique devrait afficher une hausse de 61% de ses bénéfices par rapport à l'année précédente, tandis que celui des semi-conducteurs devrait connaître une progression de 140%", détaille M. Stovall.

"Les attentes sont très élevées et, si elles sont satisfaites, la question sera alors de savoir ce qui sera réalisé au cours du prochain trimestre", poursuit l'analyste.

Concentrée sur les résultats d'entreprises, Wall Street a semblé faire abstraction d'une nouvelle hausse des prix du pétrole, alors que le conflit au Moyen-Orient se poursuit.

"Ces tensions inquiètent les analystes du secteur de l'énergie et les observateurs du marché obligataire, qui craignent d'une part une pénurie d'offre et, d'autre part, des hausses des taux de la Fed (banque centrale américaine, ndlr) associées à des anticipations d'inflation plus élevées", explique Jose Torres.

Le prix du baril de Brent, référence mondiale, a clôturé mardi au-dessus des 90 dollars pour la première fois depuis début juin.

Sur le marché obligataire, le taux d'emprunt de l'Etat américain à échéance dix ans se tendait à 4,63% vers 20H30 GMT, contre 4,59% à la clôture la veille. Il suit à gros traits l'évolution des cours du pétrole.

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