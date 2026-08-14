Grandvilliers : le bel été d’Agri-glaces

«Pourvu que les chaleurs durent», espère, tout en ayant une pensée pour ceux qui en souffrent, Claire Lejeune, artisan glacier. Cet été 2026 marquera les annales de son activité démarrée dans l’ancienne ferme familiale de Bouvresse en 2009 puis transférée en 2018 dans un local de 500 m2 situé juste en face de l’Intermarché de Grandvilliers : «C’était le drive de l’enseigne», précise t-elle du confortable espace salon de dégustation aménagé dans le magasin de vente, ouvert six jours sur sept. «J’ai créé un laboratoire d’environ 100 m2. Grâce aux larges baies, les gens peuvent voir ce qu'il s'y passe. Je dispose notamment de congélateurs sur dix mètres de linéaires et comprenant cinq niveaux».

L'activité importante depuis mai

En cet après-midi torride, les clients, souvent des familles, sont nombreux à passer la porte du magasin pour repartir avec sorbets (une quarantaine de parfums disponibles) de 70 ml à 2,5 l, desserts glacés (entremets, omelettes norvégiennes, coupes, esquimaux, buches…) mais aussi une quarantaine de crèmes glacées (de 70 ml à 2,5 l), des granités, un café glace qui rencontre un franc succès, des verrines apéros, des glaces hyperprotéinées, des glaces au lait de chèvre (vanille de Madagascar, caramel au beurre salé, menthe chocolat et fraise) et même des sacs de glaçons.

Les fortes températures de ces dernières semaines boostent donc son activité qui occupe quatre salariés, dont sa fille : «Depuis le mois de mai, l’activité est importante après une longue période de calme. On sent que le pouvoir d’achat est en baisse», confie Claire Lejeune, dont l’entreprise peut aussi assurer des commandes personnalisées, pour toutes les occasions, comme par exemple des number cakes.

Des produits nobles sans colorants ni conservateurs

C’est à l’EARL Roose à Sarcus qu’elle s’approvisionne en lait, sa principale matière première. Lorsque parfois des personnes lui font remarquer que 35 euros pour un bac de 2,5 l ce n’est pas donné, elle s’en explique en particulier sur les réseaux sociaux : «Il faut d’abord regarder le prix au kilo, pointe-t-elle. J’estime qu’on peut faire environ 50 boules de glace avec 2,5 l, ce qui est plus qu’avec de la fabrication industrielle. Je n’utilise que des produits nobles, pas de colorants, ni de conservateurs, ni d’arômes artificiels, ni d’induction d’air…» De plus, elle s’approvisionne en pommes et poires chez des producteurs locaux, ses fruits rouges viennent de Fruits rouges & co à Laon, son miel de Sébastien Lamand installé à Bailleval… Elle est aussi revendeuse de produits comme des lentilles de l’EARL de la forêt à la Neuville-sur-Oudeuil.

En outre, Agri Glaces livre restaurants, salons de thé comme L’atelier de la Chantilly à Chantilly, glaciers tels Le Kiosque à Saint-Valery-sur-Somme. Elle compte aussi de nombreux revendeurs comme Esprit Fermier à Glisy, La Boutique du lait à Andeville, La laiterie de carus rivus à Querrieu ou encore La ferme de la Follemprise à Saint-Vaast-lès-Mello. Grâce à sa caravane équipée, elle se rend aussi sur des évènements comme des séminaires d’entreprises, des marchés, des repas avant des départs en vacances. Claire Lejeune sera notamment présente les 29 et 30 août sur le festival Malices et merveilles qui va se dérouler à Beauvais.