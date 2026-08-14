La Bourse de Paris hésite entre inflation américaine et prix du brut

La Bourse de Paris hésite autour de l'équilibre vendredi, tiraillée entre la baisse de l'inflation américaine qui dissipe les craintes de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), et la remontée des prix du pétrole.

Vers 10H40 heure de Paris (08H40 GMT), le CAC 40 perdait 0,09% à 8.642,75 points. L'indice vedette parisien avait perdu la veille 0,28% pour terminer à 8.650,56 points.

De nouvelles données sur l'inflation américaine ont conforté les marchés, à savoir l'indice des prix à la production (PPI), resté stable au mois de juillet aux Etats-Unis, selon des données publiées jeudi.

Ces chiffres viennent confirmer la tendance de ceux publiés mercredi (l'indice CPI), qui avaient montré une légère baisse de l'inflation côté consommateurs le mois dernier.

Si ces données ont dissipé les craintes des investisseurs d'une remontée des taux de la Réserve fédérale américaine dès septembre, Andreas Lipkow de CMC Markets rappelle que les données "ont été relevées à une période où les prix de l'essence étaient en baisse".

Or, "le pétrole reste un facteur de prudence, même s'il ne domine plus autant les marchés", relève Patrick Munnelly, de Tickmill Group, les investisseurs surveillant les niveaux de prix du brut.

Le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a menacé jeudi de soumettre l'Iran à un isolement économique "comme le monde n'en a jamais vu", avec de nouvelles mesures attendues "la semaine prochaine", en plus du blocus dans le détroit d'Ormuz, stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures.

"La prime de risque liée au détroit d'Ormuz n'a pas disparu", mais le fait que les actions se maintiennent "malgré ce risque montre que les investisseurs accordent actuellement davantage de poids à l’amélioration des données d’inflation américaines qu'au risque géopolitique extrême", soutient M. Munnelly.

"Cet équilibre pourrait rapidement changer si les prix de l'énergie remontaient vers leurs récents sommets", met-il en garde.

Valneva grimpe

Le laboratoire franco-autrichien Valneva s'envole à la Bourse de Paris vendredi après avoir annoncé que l'Agence européenne des médicaments (EMA) avait accepté d'examiner sa demande avec le géant américain Pfizer d'autorisation de mise sur le marché pour leur vaccin expérimental contre la maladie de Lyme.

Le titre Valneva bondissait de 22,04% à 3,00 euros vers 10H50 heure de Paris.

Le candidat-vaccin de Pfizer et Valneva avait démontré "une forte efficacité", de "plus de 70%", lors d'un essai clinique dont les résultats avaient été annoncés en mars.

Mais le critère statistique principal de l'étude n'avait pas été atteint, faute de cas observés suffisants, ce qui avait alors fait lourdement chuter le titre de Valneva à la Bourse de Paris.