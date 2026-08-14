Né en 2013 avec la volonté d’allier culture intergénérationnelle et développement durable, le Chahut Vert s’est imposé au fil des années comme un rendez-vous culturel reconnu des Hauts-de-France. Lors de sa dernière édition en 2024, il a attiré entre 9 et 12 000 festivaliers à Hornoy-le-Bourg.



L’impatience est déjà là

Depuis plusieurs jours, l’attente se fait déjà sentir : «C’est un festival qui se déroule tous les deux ans, précise Matthieu Becue, chargé de mission pour le Chahut Vert, porté par la communauté de communes Somme sud-ouest, dont le siège se trouve à Poix-de-Picardie. Nous recevons déjà beaucoup de questions notamment sur les réseaux sociaux. L’impatience est là du côté des festivaliers mais aussi de celui des bénévoles, qui seront une cinquantaine. Nous en recherchons encore une dizaine».

Tarifs attractifs (gratuit pour les moins de 18 ans), programmation de qualité, spectacles gratuits pour toute la famille, le tout dans une ambiance bon enfant sont les principaux ingrédients de festival attachant. Ainsi, les plus petits pourront embarquer et rêver sur un manège surprenant habité par des personnages loufoques, s’émerveiller au fil de lectures, s’initier aux arts du cirque…

Les plus grands profiteront du festival de musique dès samedi après midi avec au programme : à partir de 16h30 le groupe local No Devils qui a remporté le 1er juillet le tremplin Le Chahut vert, suivi de la chanteuse Lenaig, de Cartoon Machine et de Guiz, membre du groupe Tryo, qui se produira pour la première fois en solo à partir de 23h15.

Musique et nouveautés

Le Chahut vert, ce sera aussi quatre parcours sportifs (samedi et dimanche matin à 9h30 et 10h30 sur réservation) de sept étapes. Autres nouveautés, le retour du marché des producteurs et des artisans sur le site village. De même, le village associatif s’installera au cœur du festival pour mettre à l’honneur les associations locales et leurs actions.

De plus, le Chahut Vert ne serait pas ce qu’il est sans son positionnement comme événement écoresponsable visant à réduire son impact environnemental grâce à des actions concrètes : tri des déchets, toilettes sèches, réduction des supports de communication, utilisation de vaisselle réutilisable ou compostable et promotion des mobilités durables : «Nous allons encore plus axer sur la mobilité et le covoiturage à travers le site et les réseaux sociaux afin de créer des liens directs, précise Matthieu Becue. Nous mêmes limiterons les déplacements inutiles et nous allons privilégier l’utilisation de véhicules électriques».

Enfin, mis au défi par l’équipe du festival de créer un cornet à ses couleurs vert et fuchsia, le fabricant de sorbets Les reines des prés à Méréaucourt proposera le vert du sorbet ortie - agastache, aux douces notes anisées, associé à la fraîcheur rosée d'un sorbet groseille - baie de sureau.