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Arras : le festival Les Inouïes de retour le 24 août pour une 20e édition

Le festival Les Inouïes fait son retour à Arras, du 24 août au 6 septembre, pour sa 20e édition. Le festival est divisé en deux périodes : une du 24 au 28 août et l'autre du 4 au 6 septembre.

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Image d'illustration ©Illustration Pixabay

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Par Thomas Porcher
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 19 août 2026 - Mis à jour le 19 août 2026

C'est une édition anniversaire que fête le festival Les Inouïes en 2026. C'est en effet la 20e édition du festival, qui se déroule à Arras et aux alentours du 24 août au 6 septembre et qui propose des concerts et des instants musicaux. 

Le festival est divisé en deux périodes : la première, du 24 au 28 août, pendant laquelle le festival fait sa tournée à vélo sur les routes de l'Artois, avec 5 concerts dans 5 villages et sites remarquables du territoire. Les villages sont Écoust-Saint-Mein, Couin, le Château de Neulette, l'Abbaye de Belval et Arras. 

La deuxième partie, du 4 au 6 septembre, verra la mise en avant d'autres concerts, ainsi que de nombreux échanges et des conférences organisés en amont des concerts, autour de la culture et de la musique de manière générale. 

L'intégralité du programme est à retrouver sur le site Musiqueenrouelibre.com