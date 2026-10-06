Sécheresse : la préfète de l'Aisne parcourt les travaux agricoles

Accompagnée d’Isabelle Burel, secrétaire générale de la préfecture et sous-préfète de l’arrondissement de Laon, la préfète a d’abord assisté à une présentation de l’agriculture axonaise par la Chambre d’agriculture de l’Aisne. Les échanges se sont ensuite poursuivis sur le terrain avec la CGB, le syndicat des betteraviers français.

Des conditions qui compliquent les travaux agricoles

La sécheresse et l’état des sols ont notamment été abordés au cours de la rencontre. Les conditions météorologiques observées ces derniers mois peuvent compliquer certaines opérations agricoles et peser sur les cultures à venir. Les travaux d’arrachage des betteraves et des pommes de terre ont également été évoqués, tout comme l’implantation des colzas et les semis de couverts végétaux.

Les difficultés des exploitations évoquées

Les échanges ont également porté sur les difficultés rencontrées par les exploitations agricoles dans le département. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du plan «Climat, Adaptation, Sécheresse, Incendies» (CASI), qui prévoit différentes mesures d’accompagnement face aux conséquences du changement climatique. La visite a ainsi permis d’échanger directement avec les acteurs agricoles sur les difficultés rencontrées sur le terrain et sur les enjeux liés aux prochaines campagnes agricoles.



