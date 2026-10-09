Meuse : un dégrèvement de TFNB pour les terres agricoles

En Meuse, les conséquences de la sécheresse de 2026 se traduisent désormais par une mesure fiscale. Un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) est appliqué en fonction des pertes constatées. Les taux annoncés atteignent 50% pour les prairies, 60% pour l’arboriculture et le maraîchage, 40% pour les vignes et 25% pour les terres arables. Le dispositif concerne les propriétaires des parcelles et ne nécessite aucune démarche individuelle. Pour les terres louées, le dégrèvement doit être répercuté au fermier. La date limite de paiement de la TFNB est par ailleurs exceptionnellement reportée au 15 novembre 2026. Pour les exploitations touchées par le déficit hydrique et les fortes chaleurs, cette baisse de fiscalité constitue un allègement direct d’une charge foncière.

La sécheresse alourdit les charges agricoles

Les épisodes de sécheresse et de fortes chaleurs pèsent directement sur les exploitations agricoles, en affectant notamment les rendements, les pâturages et les besoins en alimentation ou en eau. Dans plusieurs territoires, les pouvoirs publics ont recours à des dispositifs fiscaux ou financiers pour tenir compte des pertes subies par les agriculteurs. Le dégrèvement de TFNB permet ainsi d’ajuster temporairement la fiscalité foncière à la situation des parcelles concernées. En Meuse, son application intervient après un été marqué par des restrictions liées au manque d’eau, alors que les exploitations doivent également absorber les conséquences économiques de la baisse de production.