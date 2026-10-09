Des oliviers poussants dans le pays de Bray, royaume des pommes et des vaches laitières. Difficile encore de l’imaginer il y a dix ans et pourtant… C’est lord d'un voyage au Portugal que l’idée a germé dans la tête de Christophe Guérard, ancien professeur d’urbanisme et architecte à Forges-les-Eaux. Il a eu un coup de foudre pour cet arbre majestueux



De l’huile d’olive dès fin 2029

Il crée Olive Bray Association Normande, dont il est le président, lance une cagnotte sur Leetchi, qui monte à 4 000 euros, et plante 300 premiers arbustes d’un an, venus tout droit du Portugal, en 2021 sur deux parcelles appartenant à la commune voisine de Serqueux. 300 autres arbustes suivent. Dès l’automne prochain, il devrait commercialiser sous la marque Christophe Guérard, le gout du terroir, des olives vertes et des tapenades à la normande, transformés dans une conserverie du Tréport.

En parallèle, il reprend une oliveraie au Portugal. Aujourd’hui, en attendant de commercialiser de l’huile d’olive 100% normande, sans doute en 2029, il fait venir sa production portugaise en bouteilles. Il la vend sur des évènements comme ce week-end lors de la fête de l’automne aux Andelys, les 24 et 25 octobre sur la foire aux vins et à la gastronomie de Yerville ou du 6 au 8 novembre sur le salon gourmand de Rouen.

Inlassablement, il évoque le pourquoi de son projet : «Le bouleversement climatique mondial redessine la carte agricole de l’Europe, explique t-il. Dans le sud des Pouilles en Italie, des millions d’oliviers séculaires meurent victimes de l’impact combiné de sécheresses extrêmes et d’une bactérie catalysée par la hausse des températures. Mon initiative est historique. La commune de Serqueux est devenue le berceau de la toute première oliveraie de Normandie».

Fondations d’une véritable filière brayonne et normande

Des sols drainants, des haies pour protéger, une humidité favorable au printemps pour la pousse des jeunes arbres, la possibilité de trouver en cas de besoin un moyen régulier d’arrosage comme une des deux parcelles de Serqueux où se trouve une vaste mare… La région a de nombreux atouts, sans oublier son positionnement avec une importante gare et des connexions à l’A28 et à l’A29.

Désormais, il entend poser les fondations d’une véritable filière brayonne et normande de production d’huile et appelle des exploitants agricoles à le rejoindre afin notamment de créer des nouvelles parcelles avec l’aide financière de la chambre d’agriculture et, à Serqueux, un moulin. Il serait notamment constitué d’un pressoir et d’une chaine d’embouteillage, lesquelles bouteilles seraient fabriquées chez Saverglass, à Feuquières dans l’Oise.

«Seuls, 8% de l’huile d’olive consommée en France est produite dans notre pays, se désole t-il. Les premières analyses confirment le potentiel exceptionnel, visant une huile d’olive premium à la pureté remarquable, affichant un taux d’acidité d’à peine 0,2%. Ce produit d’excellence est appelé à devenir un nouveau fleuron gastronomique.»