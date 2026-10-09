Rouen : 15 producteurs bio réunis au cœur de la Fête du ventre

À Rouen, l’agriculture biologique va profiter d’une vitrine particulièrement fréquentée. Les 10 et 11 octobre, le Bio Tour de l’Agence Bio s’installera au cœur de la Fête du ventre et de la gastronomie normande, qui rassemble près de 150 000 visiteurs et environ 150 exposants sur le week-end. Quinze producteurs bio seront présents pour présenter leurs produits, échanger avec les consommateurs et vendre directement leurs productions.

L’enjeu dépasse la seule animation grand public. En réunissant producteurs, Chambre d’Agriculture, GRAB, Champs des Possibles et Bio en Normandie, le village installé sur l’esplanade Marcel Duchamp, en face du musées des Beaux-Arts, donne aussi une visibilité aux acteurs d’une filière agricole confrontée à la nécessité de faire connaître ses modes de production et ses débouchés.

Le bio cherche encore sa place économique

Le Bio Tour, financé par le Fonds Ecophyto, poursuit ainsi une tournée nationale après avoir accueilli plus de 18 000 visiteurs en 2025. À Rouen, la conférence consacrée aux liens entre pesticides, santé et agriculture biologique complétera cette approche économique par une réflexion sur les modèles agricoles et leurs conséquences.

