Nancy : un flash mob citoyen géant pour le week-end de Saint-Nicolas

Ce projet artistique et participatif, ouvert à tous les amateurs de danse et de comédie dès l'âge de 8 ans, invite les citoyens à devenir les acteurs majeurs de cet événement festif à travers des répétitions gratuites organisées dès le mois d'octobre.

Une synergie entre culture, citoyens et attractivité touristique

Pour cette nouvelle édition placée sous la thématique mystérieuse de «Légendes et chimères», la compagnie des Ânes-Stram-Gram s’associe à Leïla Bessahli et Francis Albiero, issus de la compagnie Les 2 de la Spontanée. L’objectif de ce projet chorégraphique est de rassembler un large public, composé aussi bien de danseurs amateurs que de professionnels, sans aucun critère de formation artistique préalable. Les organisateurs misent sur la convivialité, le partage régional et le plaisir de faire le clown pour réserver d'importantes surprises visuelles et dynamiques aux milliers de spectateurs attendus dans le centre-ville nancéien.

Quatre mois de préparation pour un impact territorial fort

Afin de préparer cette performance d’espace public, un calendrier de quatre séances de travail est mis en place au gymnase Bazin. Les répétitions se dérouleront les dimanches 4 et 18 octobre, ainsi que les 8 et 22 novembre 2026, de 9h45 à 13h. L'implication des familles est fortement encouragée pour cet événement vecteur de dynamisme local, bien que l'accès reste réglementé pour les participants mineurs, qui doivent impérativement être accompagnés par un représentant légal lors des séances de répétition et du spectacle final.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes par courrier électronique à l’adresse : gustinlydie@gmail.com pour les Lorrains souhaitant vivre de l'intérieur ce moment phare de l'économie culturelle et touristique hivernale de la cité ducale.