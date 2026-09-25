Présenté pendant 63 représentations entre février et mars 2025, Terra Mosella avait attiré plus de 25 000 spectateurs à l’église Saint-Joseph de Montigny-lès-Metz. Son créateur, Damien Fontaine, revient cette année avec une histoire totalement nouvelle, mais conserve le principe d'une immersion mêlant projections monumentales, musique et comédiens en direct.

Une enquête à travers mille ans d’histoire

Baptisé Le Crépuscule des Pierres, le nouveau spectacle suivra Anne de La Tour, une archiviste confrontée à une mystérieuse fatalité familiale qui se répète tous les 59 ans. Son enquête va entraîner le public à travers plusieurs siècles d’histoire messine.

Grande nouveauté : l’interactivité. Équipés de boîtiers de vote, les spectateurs pourront choisir entre plusieurs orientations de l’intrigue et influencer son dénouement, rendant chaque représentation unique. Le dispositif mobilisera plus de 300 bénévoles et 80 techniciens, tandis que 24 vidéoprojecteurs laser permettront de transformer l’église en décor à 360°.

Le calendrier fait également écho à l’actualité messine. Quelques jours après la venue du pape Léon XIV à Metz, le 28 septembre, le spectacle établira un lien entre ce déplacement et celui d’un autre pape Léon : Léon IX, venu à Metz en 1049.

Le Crépuscule des Pierres sera présenté du 9 octobre au 15 novembre, avec deux séances par soir du mardi au dimanche. Les tarifs débutent à 15 euros. Les réservations sont ouvertes.