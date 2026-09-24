À Autreville, L’Autrement mise sur le spectacle Cabaret

Le lancement de La revue est annoncé pour le week-end des 26 et 27 septembre mais déjà la saison des «dimanches dansants» a débuté et pour les habitués de l’ancienne salle La Javanaise, le changement de décor a été perceptible au premier coup d’œil !

Claire Galtier et Fabian Bozzelli, le binôme associé à la tête de la nouvelle salle de spectacle L’Autrement, a investi dans de très importants travaux de transformation du lieu. Le hall d’accueil, le vestiaire, les loges, le bar, la scène... les espaces ont été redistribués et entièrement refaits. Les deux passionnés de spectacle issus du métier ont éprouvé un véritable coup de cœur pour l’établissement qu’ils ont découvert vraiment par hasard. La salle de spectacle répondait à «notre esprit de convivialité, et côté accessibilité, avec le parking»,confie Fabian Bozzelli.

Une parisienne et un Belge

Le duo qui ne connaissait ni la région, ni la commune a très vite été adopté par les habitants. Claire Galtier souligne la bienveillance, l’esprit d’entraide rencontré durant ces longs mois de travaux. Pour faire connaître leur projet et aller au-devant des locaux, les danseuses de cancan avaient pris part au défilé du 14 juillet à Chauny, une manière de s’inviter dans les festivités populaires et de donner à voir une partie ce qui attend le public à l’Autrement. Claire Galtier ancienne du Lido habille les danseurs, des costumes qu’elle fabrique elle-même.

Fêtes de fin d’année

Outre le rendez-vous très attendu des thés dansants, Claire Galtier et Fabian Bozzelli multiplient les occasions de venir découvrir le lieu : dès 19h à compter du 2 octobre, le vendredi, ce sera ambiance After work, et déjà les deux professionnels se projettent dans les fêtes de fin d’année avec les réveillons, celui de Noël et celui du Nouvel An. Et pour les couples en mal de nouveautés, l’Autrement leur ouvrira les bras bien volontiers pour la Saint-Valentin. Le lieu peut également être privatisé, entre deux répétitions, Fabian Bozzelli multiple les contacts pour faire connaître les prestations proposées auprès des clubs, des associations, des comités d’entreprise du territoire...