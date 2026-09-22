Festival : C’est comme ça ! fête ses 20 ans à Château-Thierry

Cette édition anniversaire marque notamment le retour de plusieurs artistes et compagnies déjà associés à L’Échangeur. La compagnie Grand Magasin, présente dès l’édition 0 en 2007, revient avec Que peut un corps, interprété par les chorégraphes Pascale Murtin et François Hiffler. Julie Nioche propose de son côté une nouvelle version de la performance participative Les Sisyphe, créée en 2011.

Des univers artistiques variés au programme

D’autres créateurs associés et accueillis plusieurs fois en résidence par l’Échangeur viennent composer le programme, à l’image de Gaëlle Bourges avec la pièce nostalgique en noir et blanc Austerlitz, d’après l’ouvrage de l’auteur allemand W.G. Sebald. Marion Muzac, avec le soutien musical du groupe Sable Noir, s’inspire des danses nocturnes et populaires pour construire le spectacle Parad(i)s, tandis que Marc Lacourt explore l’univers du cinéma burlesque à la Buster Keaton pour Hutte, spectacle bâti autour d’une cabane-scène qui semble ne tenir qu’à un fil et prête à se retourner à tout moment.

Les rendez-vous sont organisés à Château-Thierry et Brasles, mais aussi au Bidule Café de Nogent-l’Artaud, au Mail et à la Cité de la Musique et de la Danse de Soissons. Les samedis, les soirées se prolongent notamment avec des DJ sets à la Biscuiterie.



