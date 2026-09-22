Les 25 et 26 septembre, le Théâtre du Beauvaisis – Scène nationale rouvre ses portes et ce avec une programmation inédite, lançant une saison culturelle riche. Le spectacle d'ouverture, le 25 septembre, propose Sù!, la nouvelle création des Cris de Paris, artistes associés au Théâtre du Beauvaisis.

Sur la musique de Monteverdi, 13 chanteurs et instrumentistes donnent vie à un étonnant ballet imaginaire. Pour cette création, l’ensemble - dirigé par Geoffroy Jourdain - s’est associé à Camille Boitel et Sève Bernard, deux artistes venus du cirque et de la performance. Sur scène, jeux de fils, équilibres, chutes et contrepoids viennent bousculer les codes du concert et défier les lois de la gravité. Une première à découvrir à Beauvais, également présentée le lendemain à 15h30.

Une fête culturelle

Parce que le théâtre est avant tout un vecteur de culture, le Théâtre organise, le 26 septembre, sa première Fête de saison, une journée conviviale autour du thème «Musique en mouvement». Du parvis aux salles, en passant par le hall et le bar, musique classique, hip-hop et rock vont faire vibrer les lieux.



Le programme rassemblera tous les habitants : Sù! à 15h30, puis un battle hip-hop avec l’association Hype. Dès 17h30, place aux stands «Let’s Rock» de la compagnie de danse La Ruse, au concert du Dandelion String Band d'Emmaüs et de Sisi La Paillette. À 19h30, le public pourra rejoindre un bal interactif rock, toujours orchestré par la compagnie La Ruse, sur les sons d’Elvis, des Stones, de David Bowie ou encore des Rita Mitsouko. Un DJ set prolongera la fête. De nombreux rendez-vous sont gratuits, en accès libre ou sur réservation.

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