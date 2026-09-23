Co-financé par la Région et le FSE+, ce dispositif d'orientation nouvelle génération a débuté sa course le 15 septembre pour faire découvrir les métiers porteurs du conseil, du numérique, de l'ingénierie, de l'événementiel et de l'expertise comptable. Sa cible ? Les jeunes, les demandeurs d'emploi et les profils en reconversion. Dans les Vosges, l’événement posera ses valises le 20 novembre à Roville à l'occasion du forum « Oriente ton avenir », marquant une étape clé d'une tournée régionale qui irrigue également le Haut-Rhin, la Moselle, le Bas-Rhin, la Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Haute-Marne et les Ardennes.

Opération séduction pour les filières en tension

Terminé le traditionnel bus promotionnel. Pour maximiser son impact, Atlas mise cette année sur l'ultra-proximité en s’invitant directement sur les rendez-vous économiques du territoire. À Roville, armées de mallettes pédagogiques interactives, les équipes de l'OPCO proposeront un parcours immersif mêlant outils de détection, coachings flash et offres concrètes en alternance. Un enjeu de taille pour le tissu économique local, alors qu'Atlas accompagne plus de 10 000 entreprises et 87 000 salariés dans la région.

« Ce format nous permet d’être au plus près des jeunes, des demandeurs d’emploi ou des personnes en reconversion, mais aussi des acteurs locaux qui les accompagnent », explique Marjorie Calmes Santi, déléguée régionale Atlas Grand Est.







