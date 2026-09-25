Le Havre : deux mini-stages pour découvrir des métiers

La CCI Seine Estuaire ouvre deux mini-stages de découverte des métiers au Havre, du 19 au 30 octobre. Les jeunes intéressés pourront explorer le métier de chargé d’accueil ou celui d’assistant communication. Pour candidater, il suffit d’adresser un mail à recrutement@seine-estuaire.cci.fr avec l’objet «mini stage», en précisant ses coordonnées, son âge, sa classe actuelle et le métier souhaité. L’initiative permet notamment aux adolescents de confronter leur représentation d’un métier à la réalité professionnelle avant de faire leurs choix d’orientation.

La découverte des métiers se développe

La découverte des métiers constitue un volet important de l’orientation des jeunes en France. Les périodes d’immersion et les stages permettent de mieux connaître les activités professionnelles, leurs conditions d’exercice et les compétences recherchées. Pour les entreprises et les organismes professionnels, ces dispositifs offrent également l’occasion de présenter leurs métiers et de faire connaître leurs secteurs aux futurs candidats.