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À Hagondange, le Département réunit les directions des collèges mosellans

À Hagondange, les équipes de direction des collèges publics de Moselle ont été réunies pour leur rencontre annuelle avec le Département. L’occasion de revenir sur les différents sujets qui concernent les établissements et leurs élèves.

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© J. Henrot-Dias.

© J. Henrot-Dias.

Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 25 septembre 2026

La rencontre s’est déroulée en présence de Patrick Weiten, président du Département de la Moselle, de Mickaël Cabbeke, directeur académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) de la Moselle, ainsi que de Marc Houver, directeur général des services départementaux. Des élus départementaux et des représentants de la Direction de l’Éducation ont également participé aux échanges.

Plusieurs sujets au cœur des échanges

Éducation et inclusion, restauration scolaire, travaux dans les établissements ou encore ouverture culturelle et linguistique : plusieurs aspects de la vie des collèges ont été abordés lors de cette rencontre. Le Département intervient notamment sur les bâtiments scolaires, leur rénovation et leur construction, mais aussi sur la restauration proposée aux élèves.

La Moselle compte près de 48 000 collégiens. Cette rencontre annuelle permet aux équipes de direction et aux services du Département de faire le point sur les actions en cours et les sujets rencontrés dans les établissements.