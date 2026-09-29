Les espaces Proch’Info-Formation (PRIF) de la Somme ouvrent leurs portes à partir du 29 septembre. À Amiens, le rendez-vous est fixé mardi, de 9h30 à 16h30, au 10 rue Gresset. Les visiteurs pourront découvrir des métiers grâce à la réalité virtuelle, s’informer sur les formations et les offres d’emploi du territoire et participer à des ateliers consacrés aux compétences numériques et à l’intelligence artificielle. Les secteurs de l’industrie, de la logistique et de l’hôtellerie-restauration seront également présentés.

À Péronne, la journée se déroulera le même jour, au Garage Solidaire - Saint-Jean Mobilités, de 9h à 12h30 puis de 14h à 16h30. Un forum réunira notamment des organismes de formation et des acteurs de l’emploi autour du BTP, de la logistique, de l’aide à la personne et de l’agriculture. Un atelier sera aussi consacré aux métiers liés au Canal Seine-Nord Europe.

Abbeville mise sur l’orientation

À Abbeville, le rendez-vous aura lieu jeudi 1er octobre, de 9h à 17h, à la Mission Locale Picardie Maritime, rue Saint-Gilles. Entreprises, organismes de formation et partenaires de l’emploi seront présents pour répondre aux questions des visiteurs et présenter les possibilités de parcours. Des ateliers porteront notamment sur la reconversion, l’égalité des opportunités et l’utilisation de l’intelligence artificielle dans la recherche d’emploi. Des expériences en réalité virtuelle permettront également de découvrir différents environnements professionnels.