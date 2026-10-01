Une vie étudiante dynamique, la présence de nombreuses écoles et d'un panel de formations et quelques nouveautés pour la rentrée. Les 2 500 étudiants recensés dans le Saint-Quentinois étaient conviés jeudi 24 septembre au parc des Champs-Elysées, en centre-ville pour la fameuse JAE. Autour de Frédérique Macarez, présidente de l'Agglomération du Saint-Quentinois, les directeurs des lycées, écoles et autres instituts de formation ont rappelé la diversité du tissu de formations. Il est ainsi possible de se former à Saint-Quentin dans les domaines des Arts, de la littérature et de l'audiovisuel, de l'Industrie, la logistique, les sciences, l'informatique et le numérique, de la Comptabilité, commerce, gestion et administration ou encore dans la Santé, le social et l'environnement.

Une nouvelle classe prépa

«La présence de l'UPJV à Saint-Quentin est très importante pour nous et la qualité de la collaboration qui nous unit avec l'Agglomération se traduit par de bonnes nouvelles comme l'ouverture de la Maison des étudiants et de nouveaux locaux pour l'école d'ingénieurs, rappelle Denis Postel, président de l'Université Picardie Jules Verne (UPJV). Nous avons ici des formations ancrées dans le territoire pour répondre aux besoins de celui-ci et aux enjeux des entreprises. Nous avons aussi mis en place une classe préparatoire universitaire aux grandes écoles (CPUGE) qui va permettre de préparer nos jeunes pour intégrer notre école d'ingénieurs».

La Maison des étudiants ouvre ses portes

Les étudiants de Saint-Quentin disposent en cette rentrée de nouveaux équipements : la Maison des étudiants et une nouvelle résidence étudiante à l’écoquartier du Maréchal-Juin qui affiche d'ores et déjà complet. «Outre l'aspect formation, l'objectif est de faire en sorte que les étudiants se sentent bien sur le territoire et en ce sens, une marche a été montée», assure la présidente Frédérique Macarez. La Maison des étudiants a ainsi été pensée comme un lieu ouvert à tous les étudiants du Saint-Quentinois, avec la présence d'un animateur mais aussi comme un lieu de convivialité afin de lutter contre la solitude, une des premières douleurs que les étudiants manifestent. Les différents partenaires du territoire (France services, Urssaf, Mission locale, maison des jeunes...) y seront régulièrement présents pour faire connaître aux étudiants ce qu'ils peuvent offrir dans le domaine du sport, de la culture, de l'accompagnement social, de l'aide aux étudiants en situation de handicap, ou encore sur les sujets de l'égalité femme homme et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.