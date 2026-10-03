Enquête ouverte après l'incendie d'un préau de collège à Metz

Une enquête a été ouverte à la suite de l'incendie vendredi soir du préau d'un collège de Metz et d'au moins deux véhicules stationnant dessous, a indiqué samedi à l'AFP le procureur David Touvet, qui privilégie un acte intentionnel sans que le lien avec les manifestations lycéennes ne soit pour l'heure établi.

L'enquête a été ouverte en flagrance pour destruction par un moyen dangereux pour les personnes.

Le procureur a indiqué ne pas pouvoir "confirmer ni infirmer un lien" avec les incidents en marge "des manifestations lycéennes" de ces derniers jours.

"En l'état, on a des raisons de penser qu'il peut y avoir plusieurs personnes ayant agi : l'hypothèse privilégiée, qui doit être confirmée, est que ce n'est pas un acte accidentel, qu'il y a l'intervention d'un tiers", a indiqué le procureur.

Aucun suspect potentiel n'a été identifié à ce stade.

"Des témoins ont indiqué avoir aperçu plusieurs personnes (...) prendre la fuite à peu près à l'heure des faits", vendredi vers 22H30, a-t-il indiqué.

L'enquête n'a pour l'heure pas permis d'établir la façon dont l'incendie a pris et s'est propagé. Selon une source policière, ce sont d'abord deux véhicules qui ont brûlé avant que les flammes ne s'étendent au préau du collège François-Rabelais.

Les sanitaires du collège, qui se trouvaient sous le préau, sont inutilisables, a indiqué le président du conseil départemental de Moselle, Patrick Weiten.

Le bâtiment principal de l'établissement a globalement été épargné, bien que les flammes aient abîmé des fenêtres sur une partie de la façade. Les réseaux numériques de l'établissement semblent également avoir souffert de l'incendie, selon l'élu.

"L'objectif est de rouvrir et d'accueillir les collégiens lundi matin. On est en train de se mobiliser pour avoir des toilettes provisoires", a-t-il dit.