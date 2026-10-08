Octeville-sur-Mer : une entreprise familiale reprise avec dix salariés

À Octeville-sur-Mer, l’entreprise Cavé change de direction sans changer de dimension familiale. Sylvain et son fils Guillaume ont repris en juin cette société qui compte une dizaine de salariés. Leur projet a démarré après avoir été mis en relation avec l’entreprise par Éric, conseiller de la CCI Seine Estuaire, dans le cadre de la recherche d’un repreneur.

La transmission ne se limite pas au changement de propriétaire. Le conseiller de la CCI a accompagné les cédants et les repreneurs tout au long du processus, jusqu’à la reprise effective. Pour l’entreprise, cette continuité permet de conserver son activité sur le territoire et de maintenir les emplois associés, tout en donnant aux nouveaux dirigeants la possibilité de poursuivre le développement de la clientèle, composée à la fois de professionnels et de particuliers.

