Coopération renforcée entre la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) Grand Est et la Région académique Grand Est.

Le 28 septembre, sur le campus nancéien de la CMA Formation, Pierre-François Mourier, recteur de la Région Académique Grand Est et Christophe Richard, le président de la CMA Grand Est, ont signé une nouvelle convention de partenariat.

L’objectif est de faire découvrir aux jeunes le monde de l’entreprise, de l’artisanat et les formations possibles, territoire par territoire et selon les besoins en compétences du tissu entrepreneurial.

«Il nous faut encore mieux travailler avec le réseau de l’apprentissage. Les lycées professionnels ne doivent pas s’opposer aux CFA (Centres de formation des apprentis), c’est une complémentarité. Il nous faut mieux articuler nos formations et permettre d’ouvrir le champ des possibles aux jeunes», assure Pierre-François Mourier.

De l’intention à l’action

«Avec cette convention, nous voulons créer davantage de passerelles entre l’École et nos entreprises artisanales. C’est bon pour les jeunes, qui peuvent construire leur projet avec une vision plus concrète et c’est essentiel pour nos entreprises qui ont besoin de transmettre leurs savoir-faire et préparer les compétences de demain», explique Christophe Richard, président de la CMA Grand Est.

Immersion métier chez un artisan, visite de CFA, rencontre avec un professionnel pour mieux comprendre les possibilités offertes par l’apprentissage, autant d’actions concrètes à mettre en œuvre dès aujourd'hui.

«Nous devons aujourd’hui passer de l’intention à l’action», assurent les deux signataires.

Il n'y a plus qu'à…