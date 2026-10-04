Qui réussira à s'imposer? A quelques jours du premier tour, les cinq candidats de la primaire de la gauche sociale-démocrate s'affrontent dimanche lors d'un dernier débat télévisé pour tenter de se démarquer et attirer le plus grand nombre d'électeurs possible.

L'eurodéputé Place publique Raphaël Glucksmann, le patron du PS Olivier Faure, l'ex-candidate à la présidentielle de 2007 Ségolène Royal, les députés PS Jérôme Guedj et de la gauche républicaine et socialiste (GRS) Emmanuel Maurel, qui espèrent représenter la social-démocratie en 2027, ont une dernière chance de tirer leur épingle du jeu, lors d'un débat sur BFMTV à 20H45.

Ils sont cinq, mais à travers les deux précédents débats sur LCI et sur France 2, un sixième concurrent semble s'être infiltré, le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

Car c'est notamment autour de la question d'une alliance aux législatives avec la formation de gauche radicale que les candidats ont affiché leur division. Et un désaccord de plus en plus profond entre les deux principaux rivaux Raphaël Glucksmann et Olivier Faure, qui laisse augurer d'une difficile réconciliation après la primaire.

L'eurodéputé, qui fait figure de favori avec ses 10 à 12% dans les intentions de vote pour la présidentielle, plaide, comme le député Jérôme Guedj, pour une rupture définitive avec La France insoumise, invoquant des raisons d'ordre moral et électoral.

En face, le patron du PS, en position de challenger, et qui a par deux fois en 2022 et 2024 noué des accords électoraux avec les Insoumis, rappelle que pour mettre en place des politiques de gauche à l'Assemblée, il faudra trouver les moyens de se rassembler. Ségolène Royal et Emmanuel Maurel le rejoignent sur cette ligne.

- Procès en macronisme

Et Olivier Faure souligne qu'il est "le seul" à pouvoir rassembler les forces de gauche, quand son rival s'est "entouré de gens qui ont participé à la politique actuelle" macroniste, avec laquelle il entend rompre.

Comme lors des précédents débats, les procès en "macronisme" pourraient occuper les échanges.

Alors que Raphaël Glucksmann est régulièrement accusé par ses adversaires politiques de proximité idéologique avec le chef de l'Etat, ce dont il se défend, la proposition de Gabriel Attal, samedi, de former une "grande coalition" en vue de la présidentielle, citant nommément le leader de Place publique, ne devrait pas lui rendre service.

A quelques heures du dernier débat, ses soutiens se sont empressés de fermer la porte à cette offre, soucieux de se débarrasser de cette encombrante étiquette.

La diffusion samedi, sur les réseaux sociaux, d'une conversation privée filmée de Raphaël Glucksmann pourrait aussi nourrir les débats.

Dans un extrait vidéo, l'eurodéputé évoque notamment Ségolène Royal, qu'il accuse d'avoir fait "la danse du ventre à Macron" ces dernières années. Cette dernière a déploré sur X le "sexisme consternant" de sa remarque.

Pour tenter de se démarquer, les candidats mettront en avant leurs propositions, notamment en matière économique, Raphaël Glucksmann propose par exemple de baisser la contribution sociale généralisée (CSG) pour rapprocher le salaire brut du net. Une mesure qu'il veut financer par une taxation des "méga héritages".

Olivier Faure, comme Ségolène Royal, mettent leur veto, jugeant que cette mesure se rapproche de ce que défendent les "libéraux", et que cela reviendrait, pour augmenter les salaires, à se tourner non pas vers le patronat, mais vers l’État.

Certains dans l'entourage de Raphaël Glucksmann, estiment qu'il pourrait l'emporter dès le premier tour, prévu les 9-10 octobre, le camp d'Olivier Faure, mettent en avant l'inconnue du corps électoral.

Les cinq candidats ne cessent d'appeler les électeurs à venir participer à cette primaire, dont le coût d'adhésion de 15 euros (10 pour le tarif social), reste un frein. Les électeurs ont jusqu'à lundi soir minuit, pour s'inscrire pour le 1er tour.

Après les deux précédents débats, des adhésions supplémentaires ont été enregistrées. La Commission en charge de son organisation table sur plus de 90.000 votants, loin de la primaire qui avait conduit à la victoire de François Hollande en 2012 (entre 2,6 et 2,8 millions d'électeurs).

L'engouement semble effectivement limité, comme le montre un sondage Elabe pour La Tribune Dimanche publié samedi: seulement 25% des Français disent s'y intéresser, et 56% des sympathisants socialistes ou Place publique.