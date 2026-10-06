Wall Street clôture en hausse, le S&P 500 et le Nasdaq au sommet

La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, aidée par la détente des taux obligataires et les gains de certains géants de la tech, à quelques jours d'une nouvelle saison de résultats d'entreprises.

L'indice Nasdaq (+0,45%) et l'indice élargi S&P 500 (+0,58%) ont tous les deux enregistré de nouveaux records en clôture, atteignant respectivement 27.599,79 points et 7.818,93 points. Le Dow Jones a gagné 0,49%.

Après plusieurs jours de hausse continue, une accalmie relative sur le marché obligataire soutient Wall Street aujourd'hui, explique à l'AFP Sam Stovall, analyste de CFRA.

"Nous avons le sentiment" que la flambée des taux des derniers jours était "avant tout un mouvement de panique, qui semble désormais s'essouffler, au moins à court terme", ajoute M. Stovall.

Après être tombé jusqu'à 5,25% en séance, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans évoluait autour de 5,28% vers 20H15 GMT contre 5,30% à la clôture vendredi.

La veille, il avait de nouveau dépassé 5,34% en séance, retrouvant ses sommets de 2002.

"Les valeurs technologiques et celles des grandes capitalisations ont contribué de manière significative à la hausse enregistrée aujourd'hui" à Wall Street, soulignent aussi les analystes de Briefing.com.

Les Sept Magnifiques - surnom donné aux poids lourds américains de la tech - ont tous terminé dans le vert (Nvidia +0,14%, Amazon +1,95%, Apple +0,22%, Microsoft +0,78%, Alphabet +0,35%, Meta +0,51%, Tesla +0,51%).

Les investisseurs attendent avec impatience le coup d'envoi de la saison des résultats, la semaine prochaine, pour vérifier si l'engouement pour les valeurs technologiques et liées à l'intelligence artificielle (IA) reste intact.

Après un deuxième trimestre particulièrement solide, "la croissance des bénéfices au troisième trimestre est attendue à 24,3%", selon Sam Stovall.

Toujours côté entreprises, les investisseurs ont réagi à la finalisation, mardi, par le groupe américain de cinéma et de télévision Paramount Skydance, du rachat de son concurrent Warner Bros Discovery (WBD).

La nouvelle entité, désormais cotée sous le nom Skydance, avec l'abréviation SKYD, a perdu 2,71%.

L'absorption de WBD par Paramount Skydance pour 110 milliards de dollars entraîne la radiation des titres Warner Bros Discovery.

L'opérateur de centrales nucléaires Constellation Energy s'est envolé de 12,25% après avoir conclu avec Alphabet (Google) un partenariat à long terme.

Les géants du numérique ont d'importants besoins en énergie pour faire fonctionner leurs centres de données liés à l'IA.

Le fabricant de semi-conducteurs Marvell Technology (+5,81% à 287,01 dollars) a été recherché, profitant de la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2028, à 20 milliards de dollars.

Moderna (-7,75%) et Novavax (-9,87%) ont en revanche été délaissés après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé "faible" le risque d'une épidémie de peste, évoquée à la suite du décès d'une laborantine de l'Institut de lutte contre la peste dans la région d'Irkoutsk, en Sibérie (Russie).

En parallèle, "c'est une semaine plutôt calme en termes de publications économiques", remarque M. Stovall.

Le déficit commercial des Etats-Unis a continué à se creuser fortement au mois d'août, sous l'effet d'une hausse plus rapide des importations que des exportations, atteignant même son plus haut depuis le mois de mars 2025, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

Les opérateurs attendent désormais la publication du compte-rendu (minutes) de la dernière réunion de la banque centrale américaine (Fed), prévue mercredi.

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