Coordonné par Didier Mathieu, cet événement accueille l'ambassadeur régional Lionel Muniglia, maître de conférences à l'Université de Lorraine, pour mettre en lumière les enjeux économiques et technologiques de la chimie alimentaire à travers des ateliers, des expositions et des conférences.

Le planétarium d’Épinal s’impose comme le carrefour régional de la vulgarisation scientifique et de la valorisation de la recherche lorraine pendant dix jours. À travers la thématique de la gastronomie, l'événement démontre les applications industrielles et économiques des biotechnologies locales.

La recherche et le savoir-faire industriel au service du territoire

L'édition 2026 s'appuie sur la mise en avant de figures de la recherche régionale pour illustrer les ponts existants entre science et économie. Les travaux sur l'innovation enzymatique et la célèbre réaction chimique de Louis-Camille Maillard servent de vecteurs pour expliquer les processus de transformation de l'industrie agroalimentaire. Cette mise en valeur des compétences académiques locales renforce l'attractivité du Grand Est. Elle contribue également à sensibiliser les futurs talents aux carrières scientifiques et industrielles de la région.

Une synergie multisectorielle

Le programme intègre une forte dimension partenariale associant l'Université de Lorraine, des réseaux éducatifs et des centres de formation professionnels. Les actions se déploient au-delà du planétarium, notamment par une décentralisation prévue au marché d'Épinal. Cette approche transversale associe des artisans locaux à des démonstrations techniques. Elle crée ainsi un lien direct entre l'excellence scientifique, la formation des apprentis et l'activité économique de proximité.

En interconnectant science, éducation et acteurs économiques, la Fête de la science à Épinal valorise la recherche scientifique lorraine tout en stimulant l'écosystème d'innovation régional.















