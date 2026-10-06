La Bourse de Paris a terminé dans le vert mardi, au terme d'une séance marquée par un recul des prix du pétrole et des taux d'intérêt de la dette française ayant soulagé les marchés.

Le CAC 40 a pris 0,40% à 7.865,07 points, en hausse de 30,97 points. Lundi, l'indice avait reculé de 0,80%.

Les investisseurs ont profité d'un recul des prix du pétrole, le marché se montrant rassuré par la remontée continue des volumes d'exportations en provenance du Moyen-Orient, malgré le blocage du détroit d'Ormuz.

Cette accalmie a fait reculer partout les rendements obligataires des grandes économies. La hausse des prix du brut alimente en effet depuis plusieurs mois l'inflation, mettant sous pression les dettes des Etats.

Le taux français a reculé de 0,10 point de pourcentage par rapport à la veille, à 4,75%. L'écart avec son équivalent allemand s'est réduit à 1,28 point de pourcentage, contre 1,36 lundi soir.

Il s'agit d'une éclaircie pour la France, victime depuis plusieurs semaines de la défiance des marchés, sur fond de blocage politique avant les discussions au Parlement sur le budget 2027, quelques mois avant l'élection présidentielle.

Outre le prix du pétrole, ce recul s'explique par "de mauvais indicateurs économiques en Allemagne et en Espagne", a expliqué à l'AFP Patrick Barbe, responsable de la gestion obligataire européenne chez Neuberger.

Les commandes industrielles allemandes ont en effet chuté plus fortement que prévu en août, selon des chiffres officiels publiés mardi, illustrant la fragilité de la reprise de la première économie européenne.

Et en Espagne, la production manufacturière a grimpé sur un an de 1,5%, une croissance au ralenti par rapport aux 2,5% du mois précédent.

Or, "si l'activité ralentit en Allemagne et en Espagne, la Banque centrale européenne (BCE) sera moins encline à encore relever ses taux, ce qui permet de relâcher la pression sur la France", dont le déficit et la dette sur PIB sont parmi les plus importants en Europe, ajoute-t-il.

Néanmoins, la menace d'un ralentissement de l'économie "pourrait devenir un problème pour le marché, alors qu'on voyait pour l'instant une activité résiliente malgré les crises", selon Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés pour IG France.

Alstom roule

Alstom a grimpé de 4,79% à 16,18 euros, après avoir annoncé vendre 83 rames Metropolis pour équiper le métro de Hanoï, qui seront fabriquées à Valenciennes (Nord), avec un accord de transfert de technologie avec le groupe vietnamien Vingroup, qui assemblera 117 rames supplémentaires.

Schneider recule encore

Le géant français Schneider Electric (-4,51% à 260,50 euros) a encore subi le scepticisme des marchés après son rachat de l'américain PTC, concepteur de logiciels basé à Boston (Massachusetts), pour lequel il va débourser plus de 20 milliards d'euros.

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