Le groupe allemand Lufthansa, déjà le premier transporteur aérien européen, a remporté mercredi la course à la privatisation partielle de la compagnie nationale TAP Air Portugal devant le franco-néerlandais Air France-KLM.

Afin d'acquérir 44,9% du capital de TAP, Lufthansa a raflé la mise avec une offre chiffrée à 1,025 milliard d'euros, supérieure aux 850 millions d'euros mis sur la table par son concurrent, a annoncé le gouvernement portugais.

"Après l'examen des propositions, la décision du gouvernement se porte sur le groupe Lufthansa", qui sera chargé de la "direction exécutive et opérationnelle" de TAP, a déclaré le Premier ministre Luis Montenegro, lors d'une conférence de presse à l'issue d'un conseil des ministres.

Alors qu'une participation de 5% reste pour l'instant réservée aux salariés, l'État portugais entend à ce stade conserver au moins 50,1% du capital de TAP afin de préserver l'identité nationale de la compagnie, son siège au Portugal et le rôle stratégique de Lisbonne comme plateforme de correspondances vers le Brésil et l'Afrique.

"L'opération représente une recette de 1,201 milliard d'euros dans cette première phase", qui concerne davantage de capital de TAP, soit 49,9 %, a détaillé le chef du gouvernement de centre droit.

L'opération, qui devra être validée par les autorités de la concurrence et la Commission européenne, ne sera définitivement conclue qu'en 2028, a réaffirmé le gouvernement portugais, qui a pour la première fois évoqué mercredi la possibilité à terme d'une privatisation totale de TAP en échange d'une prise de participation au capital de Lufthansa.

Atlantique sud

Lufthansa a réagi en se félicitant de pouvoir investir dans "une compagnie aérienne solide et rentable" et "renforcer durablement (sa) position sur le marché de l'Atlantique sud".

Selon une note de la société de courtage XTB, TAP représente 11% des liaisons entre l'Europe et l'Amérique du sud, derrière le groupe IAG (20%) et Air France-KLM (17%), mais devant Lufthansa (9%).

La privatisation partielle de la compagnie portugaise, qui compte quelque 7.700 salariés et une centaine d'avions Airbus, intervient à la suite de sa nationalisation en urgence en 2020 pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19.

En contrepartie d'une aide publique de 3,2 milliards d'euros, le transporteur portugais avait dû mettre en œuvre un plan de restructuration lancé en 2021 sous l'égide de la Commission européenne.

Sa privatisation était à l'étude depuis 2023 mais le processus avait été suspendu par la chute du gouvernement portugais de l'époque.

Le prix offert par Lufthansa valorise actuellement TAP à hauteur de 2,55 milliards d'euros alors que les estimations d'il y a trois ans se situaient entre 700 millions et 1,7 milliard d'euros, a fait valoir M. Montenegro mercredi.

Projets d'investissement

Après avoir manifesté son intérêt potentiel, le groupe IAG, maison mère de British Airways et de l'espagnol Iberia, s'est finalement retiré de la course.

Air France-KLM et Lufthansa ont commencé par déposer des offres contraignantes jugées très proches par les autorités portugaises, qui les ont invités à améliorer leurs propositions.

Réunissant déjà plusieurs compagnies européennes comme Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines ou Eurowings, Lufthansa appartient à Star Alliance, dont TAP est également membre.

Avec une flotte d'environ 700 appareils commerciaux, le groupe basé à Cologne a transporté quelque 135 millions de passagers en 2025 et a dégagé un bénéfice de 1,3 milliard d'euros.

Dans l'offre adressée au gouvernement portugais, Lufthansa a également mis en avant la création d'une école de pilotes dans le centre du pays ibérique et la construction près de Porto (nord) d'une filiale consacrée à l'entretien de composants avions.

TAP a dégagé l'année dernière un bénéfice de 4,1 millions d'euros, avec un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros et un total de 16,7 millions de passagers transportés.

Sur les six premiers mois de 2026, elle a été pénalisée par la hausse du prix des carburants et enregistré une perte de 99,2 millions d'euros.