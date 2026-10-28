Femme entrepreneure : en 2026, c'est encore un parcours du combattant

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28/10/2026 LGFR
Nord (59)
En 2026, 39% des créations d'entreprise sont portées par des femmes et 24% envisagent de créer leur entreprise. Ces chiffres montrent que les femmes souhaitent davantage être leur propre patronne et osent se lancer. Malgré tout, de nombreux freins entravent ce chemin entrepreneurial.
84% des femmes identifient au moins un frein à la création de leur entreprise. © Martin Villadsen - adobestock
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