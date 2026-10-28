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Femme entrepreneure : en 2026, c'est encore un parcours du combattant

En 2026, 39% des créations d'entreprise sont portées par des femmes et 24% envisagent de créer leur entreprise. Ces chiffres montrent que les femmes souhaitent davantage être leur propre patronne et osent se lancer. Malgré tout, de nombreux freins entravent ce chemin entrepreneurial. 

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84% des femmes identifient au moins un frein à la création de leur entreprise. © Martin Villadsen - adobestock

84% des femmes identifient au moins un frein à la création de leur entreprise. © Martin Villadsen - adobestock

Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 28 octobre 2026 - Mis à jour le 28 octobre 2026
<p>Être une femme et cheffe d'entreprise. C'est le résultat d'un long combat sociétal qui amène aujourd'hui de nombreuses femmes à entreprendre. Elles sont de plus en plus nombreuses à créer et à vouloir créer leur entreprise, et particulièrement durant les dernières années. Selon la Direction générale des Entreprises (DGE), en partenariat avec Bpifrance, la troisième édition du baromètre 2026 de l’entrepreneuriat des femmes en France montre que la représentation des femmes dans l’entrepreneuriat progresse. Au total, entre 2021 et 2025, la représentativité des femmes a augmenté de trois points.

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