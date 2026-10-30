Hausse des coûts, crise énergétique, tensions géopolitiques, inflation, difficultés de recrutement et perte de compétitivité industrielle : les entreprises mosellanes doivent composer avec de multiples incertitudes. À ces défis s’ajoutent le poids des contraintes administratives et réglementaires, ainsi que les difficultés rencontrées par certains commerces de centre-ville. Autant de freins qui pèsent sur la capacité des PME, qui représentent, en Moselle, 99% du tissu économique et 320 000 salariés, à investir, recruter et se projeter dans l’avenir.

À l’initiative de Nadège Risse, présidente des Entrepreneurs Moselle (ex-CPME 57), cet Agora entend ainsi partir de ces réalités de terrain pour faire émerger des solutions. «Les entreprises ont des choses à dire. Il faut les écouter», expliquait-elle lors de la présentation de l’événement au club de la presse, à Metz, le 22 octobre dernier. L’ambition est aussi de valoriser les réussites économiques locales et de fixer collectivement un cap pour les dix prochaines années.

Emploi, industrie, commerce… : les enjeux du territoire au programme

La journée débutera à 11 h, au Centre de conventions du Parc des expositions de Metz, avec les allocutions de Nadège Risse et de François Grosdidier, président de l’Eurométropole de Metz et maire de Metz.

À 11h30, l’économiste Bertrand Martinot de l’Institut Montaigne ouvrira les débats avec une conférence intitulée «Marché du travail, formation, management : comment les PME peuvent-elle relever le défi des compétences ?».

L’après-midi sera consacré à plusieurs agoras réunissant présidents d’intercommunalités, parlementaires, représentants de l’État, fédérations professionnelles et dirigeants d’entreprises autour de thématiques comme l’artisanat, le commerce, l’industrie, l’énergie et le transfrontalier.

Parmi les intervenants annoncés : Valérie Pons (Umih), Philippe Coy (Mudetaf), Nathalie Vaxelaire (UIMM Lorraine), Valérie Debord (C2IME et Région Grand Est) ou encore Stéphane Kilbertus (Groupe UEM, partenaire prestige de cette première édition).

Un grand entretien avec Amir Reza-Tofighi, président national des Entrepreneurs, est également annoncé.

À 20 heures, point d’orgue de cette première édition, l’économiste et essayiste Nicolas Bouzou animera une conférence-débat intitulée «Faut-il avoir peur de l’avenir ?».

Au-delà de cette journée d’échanges, les contributions recueillies doivent alimenter un livre blanc mosellan, destiné à être transmis au président national du mouvement et aux candidats à l’élection présidentielle.

Informations et inscriptions : www.cpme57.fr/agora-2026