La jeune pousse Capoupa nourrie à la pépinière Biolab d'Amiens

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À Sarrebourg, un nouvel hôtel ouvre avec 50 chambres et des espaces de séminaire
30/10/2026 S.M
Moselle (57)
En France, la création d’entreprise est soutenue et accompagnée par les institutions et les collectivités. Dans la Somme, la CCI Amiens-Picardie et Amiens Métropole pilotent plusieurs pépinières d’entreprises. Parmi celles-ci, une pépinière est spécialement dédiée à la santé et à la nutrition : le Biolab.
Clotaire Thocquenne et Clément Mantowski développent Capoupa au Biolab d’Amiens. © Cyrille Struy
Le programme Capoupa associe des professionnels indépendants de santé physique ou mentale. © Capoupa
Clément Mantowski et Clotaire Thocquenne. © Cyrille Struy
La préparation physique au programme de prévention. © Capoupa
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