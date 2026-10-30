La jeune pousse Capoupa nourrie à la pépinière Biolab d'Amiens

Dossier

En France, la création d’entreprise est soutenue et accompagnée par les institutions et les collectivités. Dans la Somme, la CCI Amiens-Picardie et Amiens Métropole pilotent plusieurs pépinières d’entreprises. Parmi celles-ci, une pépinière est spécialement dédiée à la santé et à la nutrition : le Biolab.