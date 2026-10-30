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Création d'entreprises

La jeune pousse Capoupa nourrie à la pépinière Biolab d'Amiens

En France, la création d’entreprise est soutenue et accompagnée par les institutions et les collectivités. Dans la Somme, la CCI Amiens-Picardie et Amiens Métropole pilotent plusieurs pépinières d’entreprises. Parmi celles-ci, une pépinière est spécialement dédiée à la santé et à la nutrition : le Biolab.

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 30 octobre 2026 - Mis à jour le 30 octobre 2026
<p>À Dury, en périphérie de la capitale picarde et au cœur du Pôle Santé d’Amiens Métropole et de l’Université de Picardie Jules Verne : 2 000 m2 de bureaux, laboratoires et ateliers sont destinés à accueillir les activités des secteurs de la santé et de la nutrition. Sous la direction d’Alexandre Pointin, le Biolab apporte une véritable analyse stratégique, mettant en perspective les axes financiers, humains, le marketing et la communication. Il confère une vision claire de tous les composants de la création d’entreprise, tout en permettant de rejoindre une communauté d’entrepreneurs au sein .

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