Beauvais : La Brosserie Française représentera l’Oise à l’Élysée

La Brosserie Française poursuit son engagement en faveur de la fabrication française. Dirigée par Olivier Remoissonnet, elle représentera l’Oise lors de la Grande Exposition du Fabriqué en France, organisée au palais de l’Élysée. L’enseigne beauvaisienne fait partie des entreprises sélectionnées pour cette sixième édition, qui réunira 104 produits issus de différents secteurs d’activité.

Une brosse à dents à un euro

La Brosserie Française a fait le choix de proposer un produit fabriqué en France à un prix accessible. Après le développement de sa gamme Bioseptyl, commercialisée dans les magasins bio, elle a lancé, fin 2024, une brosse à dents vendue à un euro pièce dans les supermarchés et hypermarchés.

Baptisé « Parti prix », ce produit a également été salué par Serge Papin, ministre des Petites et moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, lors de sa visite de l’entreprise en janvier. Il sera exposé pour la deuxième fois au palais de l’Élysée, les 21 et 22 novembre prochains.

Une vitrine pour le savoir-faire français

Organisée par la Direction générale des entreprises, la Grande Exposition du Fabriqué en France met en avant les entreprises, les artisans, les producteurs et les industriels qui fabriquent leurs produits en France. Pour cette édition, le jury national, réuni le 22 septembre dernier, a retenu un produit par département parmi les dossiers présélectionnés par les préfets de région. Les produits lauréats ont été contrôlés par les services douaniers afin de vérifier leur origine française.

«La Grande Exposition du Fabriqué en France est d’abord une vitrine de ce que la France sait produire et des entreprises qui font vivre nos savoir-faire partout dans nos territoires. Les 104 lauréats montrent une fois de plus que la réindustrialisation est une réalité, portée par des femmes et des hommes qui investissent, innovent et créent des emplois. C’est cette France productive que le Gouvernement continue de soutenir et de faire grandir», a déclaré Sébastien Martin, ministre délégué chargé de l’Industrie.



