Cette annonce, de la gigafactory de Billy-Berclau-Douvrin, confirme le passage concret de la filière automobile régionale à l’ère de la production en série, malgré le défi de compétitivité-coût face à l'Asie.

L’usine de Billy-Berclau-Douvrin concrétise les ambitions régionales de souveraineté industrielle dans le secteur des mobilités électriques. Le volume cumulé par l’entité s'élève désormais à cinq millions de cellules et de modules lithium-ion, ce qui équivaut à l'équipement de près de 40 000 véhicules de la gamme Stellantis, comme les Peugeot E-3008.

Cependant, le principal obstacle reste le coût de production face aux fabricants asiatiques qui disposent de plusieurs années d'avance. Pour rivaliser et abaisser le prix des véhicules, ACC mise sur une cadence intensive à sept jours sur sept et appelle à l'application de l'Industrial Accelerator Act européen pour soutenir la demande de batteries locales.

Des ajustements industriels, une réparabilité intégrée et des extensions

Bien que le volume du mois de septembre 2026 avoisine la production totale de 2025, la montée en puissance a exigé de lourds ajustements pour optimiser les processus et réduire les rebuts de fabrication. De plus, ACC intègre l'éco-conception pour l'après-vente : l'architecture de ses batteries permet le démontage mécanique afin d'isoler et de remplacer une seule cellule défaillante, limitant ainsi les coûts de réparation avant le recyclage final.

En parallèle, l’entreprise prépare l’avenir du site nordiste avec le déploiement planifié d'un deuxième bloc industriel pour 2027. Dotée d'une capacité de 12,9 GWh, cette nouvelle unité fournira directement le constructeur allemand Mercedes-Benz.















