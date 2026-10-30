Les entreprises des Hauts-de-France restent sous pression. Selon le baromètre Insourcia 2026, établi à partir des annonces du BODACC entre octobre 2025 et septembre 2026, le Nord figure parmi les cinq départements français affichant les taux de défaillance les plus élevés.

Le Pas-de-Calais se classe au 7e rang sur 100, avec 72 défaillances pour 10 000 entreprises actives, contre 53,7 au niveau national.

Redressements et liquidation

À l’échelle régionale, les ouvertures de redressement ou de liquidation judiciaire progressent de 3,1% sur un an. Avec un taux de 70,4 pour 10 000, la région est la plus exposée de France métropolitaine.