Frédéric-Guillaume Beaucourt, 46 ans, est nommé directeur Centre Normandie de STILL, spécialiste des solutions d’intralogistique et de manutention. Il prend la responsabilité d’un territoire couvrant 16 départements, dont la Seine-Maritime, l’Eure, le Calvados, la Manche et l’Orne.

Diplômé de l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), Frédéric-Guillaume Beaucourt est également titulaire d’un mastère en management de la supply chain de HEC Paris et d’un certificat Green Belt Lean Six Sigma. Il dispose de plus de 20 ans d’expérience dans la logistique, le management et l’amélioration de la performance.

Il débute sa carrière en 2005 chez PSA Peugeot Citroën, où il exerce différentes fonctions liées à la logistique, à l’amélioration continue et à la performance des réseaux de distribution. En 2016, il rejoint Schindler France comme directeur de la maintenance.

Depuis juin 2020, il évoluait chez KION ITS France, groupe auquel appartient STILL, en tant que directeur technique après-vente. Il y pilotait les équipes de la direction technique, accompagnait le réseau national et conduisait plusieurs projets visant à optimiser les organisations, les processus et les outils après-vente.

Avec cette nomination, il entend mettre à profit sa connaissance de STILL et du réseau KION pour accompagner les équipes de la région.

En France, STILL compte 800 salariés, dont plus de 450 techniciens.