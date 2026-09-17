L’événement sera marqué par un village des clubs et réseaux d’entreprises. Les visiteurs pourront rencontrer différents acteurs de l’écosystème économique vosgien, découvrir leurs activités et échanger sur les possibilités de rejoindre ou de travailler avec ces réseaux.

Une conférence consacrée au monde du travail

La rencontre se poursuivra avec Julia de Funès, philosophe, essayiste et conférencière. Spécialisée dans les questions liées au travail et au management, elle viendra partager ses réflexions sur les transformations des entreprises et les nouvelles attentes qui entourent le monde professionnel. Docteure en philosophie et diplômée d’un DESS en ressources humaines, Julia de Funès s’intéresse notamment au sens donné au travail, et à la manière dont les entreprises évoluent. Elle met la philosophie au service des entreprises pour aider managers et dirigeants à questionner leurs certitudes et à repenser le travail au-delà de la mode managériale.

La conférence sera l’occasion d’aborder ces sujets sous un angle philosophique et de questionner les façons actuelles de travailler et de manager.