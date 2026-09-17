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Julia de Funès attendue à Épinal pour une conférence sur le monde du travail

Les clubs et réseaux d’entreprises vosgiens se retrouveront le lundi 12 octobre 2026, à partir de 17 h, au Centre des congrès d’Épinal. Cette nouvelle édition de la Rencontre des clubs et réseaux d’entreprises sera l’occasion de découvrir les réseaux présents sur le territoire, mais aussi d’échanger autour des changements qui touchent le monde du travail.

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© Nataliya / Adobe Stock (Généré à l’aide de l’IA).

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Par S.M
Les Tablettes Lorraines
Publié le 17 septembre 2026 - Mis à jour le 17 septembre 2026

L’événement sera marqué par un village des clubs et réseaux d’entreprises. Les visiteurs pourront rencontrer différents acteurs de l’écosystème économique vosgien, découvrir leurs activités et échanger sur les possibilités de rejoindre ou de travailler avec ces réseaux.

Une conférence consacrée au monde du travail

La rencontre se poursuivra avec Julia de Funès, philosophe, essayiste et conférencière. Spécialisée dans les questions liées au travail et au management, elle viendra partager ses réflexions sur les transformations des entreprises et les nouvelles attentes qui entourent le monde professionnel. Docteure en philosophie et diplômée d’un DESS en ressources humaines, Julia de Funès s’intéresse notamment au sens donné au travail, et à la manière dont les entreprises évoluent. Elle met la philosophie au service des entreprises pour aider managers et dirigeants à questionner leurs certitudes et à repenser le travail au-delà de la mode managériale.

La conférence sera l’occasion d’aborder ces sujets sous un angle philosophique et de questionner les façons actuelles de travailler et de manager. 