La carrière Oscar Savreux ouvre ses portes en baie de Somme

Après une journée dédiée aux scolaires vendredi 18 septembre, la carrière Oscar Savreux ouvre ses portes au grand public ce samedi 19 septembre de 10h à 18h. «Cette journée est l'occasion de faire découvrir l'histoire et les activités de la carrière, expose le directeur Fabien Ridel. C'est en même temps l'opportunité de communiquer aux Français, qui consomme 17 kg de granulat en sable ou gravier par an, que la roche est la deuxième ressource naturelle après l'eau». La carrière Oscar Savreux a pour sa part été fondée en 1952. «Elle accompagne depuis plus de 70 ans le développement du territoire en fournissant les matériaux indispensables à la construction, à l'aménagement et à la réalisation des infrastructures locales et régionales», poursuit Fabien Ridel.

80% de l'exploitation sur l'eau

La carrière avait été rachetée par Jean Lefebvre en 1986 puis a intégré le groupe Vinci en 2000. L'activité emploie 42 salariés auxquels s'ajoutent 12 personnes dédiées au transport. Située au Crotoy dans le magnifique cadre de la baie de Somme, la carrière Oscar Savreux est une carrière en eaux. Elle s'étend actuellement sur une superficie de 180 hectares et a en effet la particularité d'avoir 80% de son exploitation sur l'eau. Le granulat est ici extrait grâce à deux dragues, surnommée «Augustine» et «Oscar» qui descendent à 17 mètres de profondeur. La carrière produit 550 000 tonnes par an pour un chiffre d'affaires de onze millions d'euros.

La préservation de la biodiversité

Le directeur du site souligne qu'à travers cette visite : «Le public pourra mieux comprendre les différentes étapes de l'exploitation des granulats, de l'extraction à la valorisation des matériaux». Conscient que l'exploitation d'une carrière est rarement ouverte aux gens et est de fait mal connue, Fabien Ridel veut donc profiter de l'événement pour «présenter les enjeux environnementaux et la préservation de la biodiversité qui sont intégrés au fonctionnement du site. Nous travaillons de manière raisonnée, les contraintes environnementales sont de plus en plus fortes et il faut savoir que lorsque qu'une carrière est aménagée, l'espace rendue après exploitation est plus riche en biodiversité qu'avant», ajoute-t-il. L'entreprise investit en effet chaque année pour la préservation de la biodiversité locale et la baisse des émissions de CO2.

La visite est gratuite pour cette journée portes ouvertes au lieu-dit Mayocq au Crotoy, avec inscription obligatoire sur https://oscarsavreuxjpo.site.digitevent.com/page/decouvrez-l-evenement/