«Bienvenus dans mon rêve qui a débuté il y a cinq ans quand je travaillais dans une collectivité. J’étais responsable de chantiers de déconstruction. Il n’y avait aucune réflexion sur ces matériaux qui partaient sans être réutilisés», a raconté très ému Maxime Lemaitre.



Un bâtiment qui impressionne

Fort ce ce constat, il a créé une première entreprise à Huchenneville, Lemaitre Environnement, spécialisée notamment dans le désamiantage puis une seconde dédiée au réemploi. Elles occupent six personnes. Voilà donc, que le siège social qui accueillera ses deux activités vient d’être inauguré à Abbeville. Pour la première fois en France, il a été construit à 70% avec des matériaux de réemploi . Il impressionne par ses dimensions : 800 m2 au sol, jusqu’à 7m50 au plus haut et 350 m2 de bureaux sur deux étages, dont une partie à louer.

Ainsi, la charpente, les fermes, les bracons, les croix de Saint-André, les tenons, les mortaises… ont été récupérés majoritairement sur un chantier de déconstruction d’un bâtiment industriel dans le nord de la France. Le bardage extérieur en bois vient de Saint-Omer dans le Pas-de-Calais : «Il devait être utilisé pour construire un bâtiment communal. Il avait couté 22 000 euros et avait été emporté lors des inondations», a t-il précisé.

Difficile de se faire assurer

Pour les bureaux, des cloisons vitrées, du mobilier, des luminaires, des extincteurs, des blocs de secours… sont issus de l’ancien site de la CPAM d’Amiens. Pour le chauffage, un poêle à bois, dont un client d’une entreprise de chauffage ne voulait plus, sera notamment installé. Dans les toilettes, le receveur et le lavabo ont connu une première vie au centre hospitalier universitaire d’Amiens. Sur ce même chantier, 90 tonnes de graviers ont été prélevés pour aménager les extérieurs. Seules, les pannes, la couverture en bac acier et quelques autres matériaux sont neufs.

Lors de son discours, Maxime Lemaitre a rappelé les difficultés à gagner la confiance d’un bureau d’études et d’un bureau de contrôle : «Comme c’était une première, il a fallu un an et demi de parcours assurantiel pour réussir à garantir les dommages ouvrages et obtenir une décennale. Nous avons pu compter sur le courtier Sagesse assurances à Abbeville».

A noter que la société Technobois de Flixecourt est installée dans un bâtiment de 800 m2, réalisé en partie en matériaux de réemploi grâce à Lemaitre Réemploi. Un bâtiment agricole est en cours de réalisation à Belloy-sur-Somme. Désormais, Maxime Lemaitre espère que sa philosophie fera des émules. Il devrait ouvrir, au premier semestre 2027, à Abbeville un magasin de vente de matériaux de réemploi.



