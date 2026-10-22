Nesle : Isabelle Copin développe son prêt-à-porter accessible

Accueillie chaleureusement par les commerçants du centre-ville et la municipalité, elle entend développer son activité tout en conservant ce qui fait sa force, la proximité avec ses clientes et des vêtements à prix abordables. Son parcours a commencé par la vente à domicile qu’elle a pratiquée pendant deux ans. En juin 2025, elle franchit une nouvelle étape en ouvrant sa première boutique à Ham. Une expérience riche en rencontres, au cours de laquelle elle a noué des liens avec sa clientèle.

Des vêtements pour tous les budgets

Un ans plus tard, Isabelle décide de transférer son commerce à Nesle avec une meilleure visibilité et se rapproche par la même occasion de son domicile. Ce changement ne signifie pas pour autant qu’elle souhaite se séparer de ses clientes hamoises. Bien au contraire, elle espère continuer à les fidéliser, notamment en proposant la livraison à domicile dans le secteur de Ham. Elle est d’ailleurs ravie de retrouver certaines d’entre elles dans sa nouvelle boutique nesloise.

En plein centre-ville, face à un parking gratuit, Isa Prêt-à-Porter propose principalement des vêtements pour femmes, ainsi qu’une petite sélection destinée aux enfants. À terme, Isabelle envisage également de créer un rayon pour hommes afin d’élargir son offre. «Je veux satisfaire le maximum de personnes. Je propose des vêtements pour tous les âges allant du 36 au 52, des chaussures et accessoires», explique l’auto-entrepreneuse, qui mise sur des prix accessibles pour permettre au plus grand nombre de se faire plaisir.

Une nouvelle page à écrire

Au-delà des collections, elle accorde une place importante à l’accueil et au conseil, avec l’envie de construire une relation durable avec sa clientèle. Pour faire connaître ses nouveautés, elle s’appuie aussi sur les réseaux sociaux, notamment son groupe Facebook «Isa Prêt à Porter» où elle propose également des «live». Dans cette aventure, elle peut compter sur le soutien de son époux Yann, qui l’aide à faire vivre et à développer l’entreprise.

Avec cette installation à Nesle, Isabelle souhaite donner un nouvel élan à son commerce tout en conservant l’esprit de proximité qui l’anime depuis ses débuts. Entre nouvelles clientes et fidélité de celles qui l’ont suivie depuis Ham, elle construit progressivement sa place dans le paysage commercial local.