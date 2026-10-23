URGO : le groupe dijonnais élu ETI de l’année 2026

Le groupe familial dijonnais URGO a été désigné ETI de l’année 2026 lors d’une cérémonie organisée le 7 octobre par L’Usine Nouvelle. Le prix a été remis à son président, Guirec Le Lous, et à son fondateur, Hervé Le Lous, pour récompenser sa stratégie industrielle.

Cette distinction salue une stratégie fondée sur l’innovation, le développement international et l’ancrage industriel en France. Employant 4 000 collaborateurs, URGO illustre le dynamisme de la filière santé métropolitaine et l’attractivité de Dijon pour le développement de groupes industriels à dimension mondiale.

Le groupe entend mettre la science au service du progrès thérapeutique et accompagner les professionnels de santé dans l’adoption des meilleures pratiques de soin.





Des activités tournées vers la santé

Le groupe met la science au service des patients. URGO Medical développe des solutions pour les plaies graves et invalidantes, notamment celles liées à des maladies chroniques comme le diabète. Ses solutions visent à favoriser une cicatrisation plus rapide et ont montré des résultats supérieurs dans des études cliniques.

De leur côté, URGO Healthcare, Juva Santé et Super Diet conçoivent des produits de soin et de prévention destinés au grand public. Leurs marques innovent pour accompagner la santé des familles au fil des générations, en proposant des produits accessibles.