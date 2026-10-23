Intitulée «Création entreprise : identifier les points-clés pour un projet réussi», cette formation permet aux participants de travailler directement sur leur propre projet avec l’appui de professionnels de la CCI et d’experts spécialisés, notamment des avocats, des notaires, des banquiers et des experts-comptables. L’accompagnement porte sur plusieurs dimensions déterminantes : l’adéquation entre le profil du porteur de projet et son activité, l’analyse de l’environnement économique, la définition du modèle économique et l’évaluation des besoins financiers. L’objectif est également d’identifier les points de vigilance avant l’engagement des premières dépenses et la mobilisation des financements nécessaires. Pour les créateurs, cette préparation doit permettre de mieux apprécier la viabilité de leur activité, d’anticiper les difficultés et de consolider leur stratégie de développement. Plusieurs sessions sont programmées dans les Hauts-de-France, avec des inscriptions à effectuer en amont de chaque formation.

Création d’entreprise : anticiper les risques financiers

À l’échelle nationale, la préparation des projets constitue une étape importante pour limiter les risques économiques liés à la création d’une entreprise. Le choix du statut juridique, l’estimation des charges, la prévision du chiffre d’affaires et la construction d’un plan de financement conditionnent les besoins en trésorerie et la capacité de l’activité à atteindre son équilibre. Une évaluation insuffisante de ces paramètres peut fragiliser l’entreprise dès ses premiers mois, notamment lorsque les recettes progressent plus lentement que prévu. L’accompagnement en amont peut ainsi faciliter les échanges avec les banques, les investisseurs et les partenaires professionnels, en apportant davantage de visibilité sur les besoins et les perspectives du projet. À l’échelle des territoires, la création d’activités viables contribue également au renouvellement du tissu économique, à la diversification des services et, lorsque les entreprises se développent, à la création d’emplois et aux retombées locales.