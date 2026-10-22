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La Maison des entrepreneurs, au plus près des créateurs des Hauts-de-France

Dans le cadre de sa politique régionale de soutien à l’entrepreneuriat, la Région Hauts-de-France a lancé, en 2023, La Maison des Entrepreneurs. Cette sorte de guichet d’orientation vient en aide aux porteurs de projets sur l’ensemble du territoire avec la volonté d’être ancré dans les besoins du terrain.

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La Maison des Entrepreneurs compte plus de 160 lieux physiques. ©Julia Amaral_Adobe Stock

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Par Amandine Pinot
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 22 octobre 2026 - Mis à jour le 22 octobre 2026
<p>En 2025, près de 23 000 porteurs de projets et entrepreneurs ont été accompagnés par la Maison des Entrepreneurs. Gratuit et personnalisé, cet accompagnement a déjà été déployé sur une première période (2023-2025) et est reconduit pour les deux prochaines années. «<em>Nous travaillons avec des partenaires localisés en territoires : la CCI, la Chambre de Métiers et d’Artisanat, BGE Hauts de France, France Active et le Réseau Initiative</em>» précise Pierre Billoir, responsable de département à la Direction Hauts-de-France entreprises à la Région. Auxquels s’ajoutent des partenaires financier.

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