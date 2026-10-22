Entreprises
CCI Campus Moselle propose une formation pour mieux manager les différentes générations
22/10/2026 LGFR
Moselle (57)
Dans le cadre de sa politique régionale de soutien à l’entrepreneuriat, la Région Hauts-de-France a lancé, en 2023, La Maison des Entrepreneurs. Cette sorte de guichet d’orientation vient en aide aux porteurs de projets sur l’ensemble du territoire avec la volonté d’être ancré dans les besoins du terrain.
La Maison des Entrepreneurs compte plus de 160 lieux physiques. ©Julia Amaral_Adobe Stock
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22/10/2026 L.R
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