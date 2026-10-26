Dans la cadre de son Académie de l’entrepreneuriat, l’Agglomération de Béthune-Bruay organise un nouvel afterwork à destination des porteurs de projets, issus de divers secteurs économiques, qu'ils soient en phase de création ou de développement.

Avec ses partenaires de la création d’entreprise, la collectivité anime l’Académie de l’entrepreneuriat. Elle permet aux porteurs de projets de structurer leur projet en vue de passer de l’idée au projet, construire leur business model et trouver les financements pour se lancer et créer leur activité. Afin de faciliter les connexions entre les porteurs de projets et les acteurs du monde économique, des afterworks sont ainsi proposés.

Épicentre

Le prochain rendez-vous se déroulera jeudi 29 octobre de 16h30 à 18h30 à l'Épicentre, 216 rue neuve à Hinges, à savoir au cœur de l’entreprise créée par Charles De Prins ancien académicien de l’entrepreneuriat de la promotion 2026. L’occasion de découvrir son entreprise, son univers et son parcours entrepreneurial tout en échangeant avec lui et avec les autres entrepreneurs du réseau. Un moment convivial pour découvrir, échanger, partager les expériences et développer son réseau au cœur même de l’entreprise.