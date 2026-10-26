Le Groupe Roger Martin investit 2,5 millions d’euros en Haute-Saône





Le Groupe Roger Martin a officiellement inauguré ses nouveaux bâtiments à Vaivre-et-Montoille, en Haute-Saône. Cette implantation accompagne le développement de l’agence, présente dans le département depuis près de 30 ans.

«L’inauguration de ces nouveaux bâtiments marque une étape importante dans le développement de notre Agence Haute-Saône - Vosges. Cet investissement témoigne de notre confiance dans ce territoire, dans son dynamisme et dans les femmes et les hommes qui le font vivre», souligne Vincent MARTIN, président du Groupe Roger Martin.





Un site de 22 000 m²

Le nouveau site, qui s’étend sur un terrain de 22 000 m², comprend 700 m² de bâtiments, répartis entre 400 m² de bureaux et 300 m² d’atelier. L’investissement a atteint près de 2,5 millions d’euros, en incluant le foncier.

L’agence dispose d’une plateforme de recyclage pouvant traiter entre 8 000 et 10 000 tonnes de matériaux par an. Elle est également équipée de 300 m² de panneaux photovoltaïques.





Une activité en progression

Créée à la suite du rachat de l’entreprise Locatelli par Roger Martin en 1998, l’agence a progressivement élargi ses activités. D’abord spécialisée dans les réseaux et le génie civil, elle intervient désormais dans les voiries et réseaux divers, les aménagements urbains et les infrastructures.

L’agence Haute-Saône - Vosges compte aujourd’hui 55 collaborateurs, contre 29 en 2017. Son chiffre d’affaires s’élève à 15 millions d’euros, alors qu’il atteignait 3 millions d’euros en 2002. Elle dispose également d’un parc de 40 engins et véhicules.

Son activité s’appuie sur d’autres implantations industrielles du groupe dans le département. Parmi elles figurent APLE, une centrale d’enrobés située à Lure dont Roger Martin est coactionnaire, et la carrière RMG de Noroy-le-Bourg, spécialisée dans la production de granulats.

Cette organisation associe les différentes activités du groupe pour répondre aux besoins des collectivités, des industriels et des acteurs économiques locaux.



