Aux portes de Dijon, l’ancien bâtiment Vial fait l’objet d’une rénovation pilotée par Lumaru. Ce projet est porté par Marc Usureau et Luc Rebourseau, co-gérants de cette société de marchand de biens spécialisée dans la rénovation et la revalorisation de bâtiments

Basée à Couchey, Lumaru a déjà participé à la réhabilitation d’autres sites en Côte-d’Or. À Chenôve, l’ancien bâtiment Kartemania accueille désormais les locaux de LITT, tandis que les anciens bâtiments de Hyundai, à Dijon, abritent aujourd’hui Unikalo.





La requalification d’un site délaissé

La réhabilitation du site nécessite plusieurs mois de travaux. Lumaru coordonne les interventions visant à sécuriser les structures, à moderniser les espaces intérieurs et à adapter les volumes aux besoins des futurs occupants. Pour réaliser les travaux, l’entreprise a fait appel à Rénov’ART, spécialisée dans la rénovation tous corps d’état.

L’opération porte ainsi sur la transformation d’un bâtiment vieillissant en espaces destinés à des usages professionnels variés. Le projet s’inscrit dans les activités de Lumaru, qui intervient sur des bâtiments tertiaires et résidentiels pour les rénover et leur donner une nouvelle fonction.





Plusieurs activités réunies sur un même site

Déjà installée dans le bâtiment depuis le 1er janvier 2026, Suite Automobile exerce une activité d’achat et de revente de véhicules d’occasion. D’autres entreprises doivent prochainement rejoindre le bâtiment : ART, spécialisée dans la plâtrerie et la peinture, ART Botanique, qui réalise des décorations en végétaux stabilisés, ainsi qu’Unica Maintenance Immo, spécialiste de la maintenance immobilière multitechnique.

Le groupe ISERBA Invest prévoit également d’occuper les dernières cellules du site. Il doit notamment y implanter une salle de perfectionnement destinée aux joueurs professionnels, ISERBA la cuverie et ses bureaux administratifs.







