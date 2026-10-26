À Igé, en Saône-et-Loire, Pellenc poursuit la montée en puissance de son activité consacrée aux machines viticoles. Le site réunit les compétences nécessaires à la conception, aux études techniques et à la fabrication des équipements. Cette organisation vise à traduire les contraintes rencontrées par les exploitants en améliorations concrètes. Les équipes travaillent sur plusieurs dispositifs destinés à différents usages agricoles.



Les réalisations récentes comprennent notamment une cabine de catégorie 4 pour le Moorrang 4b, un système de régulation C3 associé à la pulvérisation, ainsi que le Twin Care et la tondeuse TPAN. L’offre comprend aussi plusieurs variantes de pulvérisateurs TT. Ces équipements répondent à des besoins distincts en matière de conduite, d’entretien des parcelles et de traitement des cultures.

D’autres équipements à l’étude

Le site travaille sur de nouvelles solutions, avec un intérêt particulier pour les besoins de la viticulture et la mécanisation des cultures organisées en rangs. Les échanges entre les spécialistes de la conception, les équipes chargées de préparer la fabrication et les opérateurs de production facilitent le développement des projets. Cette coordination permet de rapprocher les choix techniques des contraintes de réalisation industrielle.



À travers cette activité, Pellenc entretient à Igé des compétences spécialisées dans le matériel agricole. Le site contribue ainsi à l’activité industrielle locale et au tissu économique de l’Agglomération. La poursuite des développements doit permettre à l’entreprise de faire évoluer ses équipements en fonction des attentes des professionnels et des transformations des pratiques agricoles.