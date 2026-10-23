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le CETI, un outil de «dérisquage» industriel

À la tête du Centre Européen des Textiles Innovants (CETI), Frédéric Silvert accompagne la transition durable de la filière sans perdre de vue sa compétitivité. Circularité, matières biosourcées et lutte contre le green-washing structurent cette plateforme de recherche et de prototypage. Au détour de la Semaine de l’industrie, qui se déroulera du 16 au 22 novembre, focus sur une association méconnue, qui essaime pourtant, pour moitié de son chiffre d’affaires, à l’international. 

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Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 23 octobre 2026 - Mis à jour le 23 octobre 2026
<p>Frédéric Silvert le souligne dans un grand sourire : «<em>On ne fait pas que des tee-shirts !</em>». L’ingénieur aéronautique, directeur du Centre européen des textiles innovants (CETI), tient ainsi d’entrer de jeu à mener la vie dure à l’image de son association, souvent réduite à la collection développée pour Okaïdi avec du coton recyclé il y a six ans, à savoir bien avant que la mode ne s’y mette... À Tourcoing, le centre travaille le textile bien sûr.&nbsp;</p><p>Et grâce à sa longueur d’avance dans ce domaine, aide également les secteurs du ferroviaire, de l’hygiène, du bâtiment ou du .

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