le CETI, un outil de «dérisquage» industriel

Dossier

À la tête du Centre Européen des Textiles Innovants (CETI), Frédéric Silvert accompagne la transition durable de la filière sans perdre de vue sa compétitivité. Circularité, matières biosourcées et lutte contre le green-washing structurent cette plateforme de recherche et de prototypage. Au détour de la Semaine de l’industrie, qui se déroulera du 16 au 22 novembre, focus sur une association méconnue, qui essaime pourtant, pour moitié de son chiffre d’affaires, à l’international.