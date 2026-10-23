le CETI, un outil de «dérisquage» industriel

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URGO : le groupe dijonnais élu ETI de l’année 2026
23/10/2026 LGFR
Côte-d'Or (21)
À la tête du Centre Européen des Textiles Innovants (CETI), Frédéric Silvert accompagne la transition durable de la filière sans perdre de vue sa compétitivité. Circularité, matières biosourcées et lutte contre le green-washing structurent cette plateforme de recherche et de prototypage. Au détour de la Semaine de l’industrie, qui se déroulera du 16 au 22 novembre, focus sur une association méconnue, qui essaime pourtant, pour moitié de son chiffre d’affaires, à l’international.
Frédéric Silvert, directeur général du Centre européen des textiles innovants (CETI). © Léna Heleta
Le CETI travaille à toutes sortes d’innovations liées au textile sur son site tourquennois. © Léna Heleta
Les machines du Centre européen des textiles innovants (CETI), à Tourcoing. © Léna Heleta
© Léna Heleta
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23/10/2026 M.H
Beauvais (60)
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