Les Assises de l'Automobile ont tenu toutes leurs promesses

Historiquement associés au textile, aux mines en passant par l'acier, l'énergie ou encore l'agroalimentaire, les Hauts-de-France ont progressivement développé leur industrie automobile, notamment avec l’installation d’usines à Douai et Maubeuge (Renault), à Valenciennes (Toyota) et à Hordain (Stellantis). Aujourd’hui, la région est devenue un territoire pionnier avec 500 établissements, 6 sites de construction, 3 usines de batteries, représentant 41 000 salariés. «Nous sommes la région de toutes les mobilités et une région leader exemplaire en matière d'automobile», résume Frédéric Motte, président de la mission Rev3. Mais face à l'essor des véhicules électriques, aux nouvelles technologies et à la concurrence chinoise, les acteurs régionaux doivent s’adapter. «Nous sommes confrontés à une sur-réglementation, une concurrence déloyale, et le grand défi de l'électrification, c'est pourquoi nous devons nous mobiliser, anticiper les besoins en compétences, et former les collaborateurs» estime Rodolphe Delaunay président de Toyota (TMMF) à Onnaing et président de l'ARIA.

«La Chine innove, les Etats-Unis investissent, et l'Europe réglemente»

Rodolphe Delaunay insiste également sur la force du collectif. «Notre industrie ne se limite pas à des grands groupes industriels, aucune entreprise, même la plus grande, ne peut réussir seule. Cette diversité est une force, une richesse. L'automobile traverse l'une des mutations les plus profondes de son histoire. Il faut donc avoir une vision long terme Nous nous devons de préserver les emplois tout en restant compétitifs. Car la Chine innove, les Etats-Unis investissent, et l'Europe, elle, réglemente». Les Assises de l'automobile ont mis en avant, à travers 4 ateliers, plusieurs leviers pour agir : l'innovation à travers l'IA ; la transformation pour réussir le virage de l'électromobilité ; la diversification pour conquérir de nouveaux marchés et enfin l'attractivité des métiers.

Le défi de l'électrification

Pour relever ce défi, depuis 2010, plus de 3 milliards ont été investis (à la fois des fonds publics et privés) à destination des équipementiers et des constructeurs. A terme, l'électrification à travers la vallée de la batterie vont représenter 5 000 emplois en Hauts-de-France. Côté particuliers, face à l'explosion du prix de l'essence, les ventes de véhicules neufs électriques ont fait un bond entre janvier et septembre 2026 : ils représentent 31,4% des ventes globales en France soit +13 points par rapport à 2025 (contre 23% en Europe soit +6,5 points par rapport 2025). «Le choix de l'électrique est un atout majeur» estiment les acteurs régionaux.

*Par Marie Boullenger et Nina Gérils